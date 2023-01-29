Как Леонид Гайдай относился к Эльдару Рязанову

Журналисты вспомнили, что советский режиссер Леонид Гайдай негативно относился к своему коллеге Эльдару Рязанову. Он резко высказывался насчет его работ.
Гайдай снял много советских комедий, ставших классикой отечественного кино. Параллельно работал Рязанов над своими фильмами. Композитор Александр Зацепин, подаривший фильмам Гайдая неповторимое музыкальное сопровождение, в одном из интервью рассказал об их взаимоотношениях, передает kp.ru.
«Гайдай к Рязанову относился очень негативно. Говорил, что это актеры все его фильмы вывозят. Может быть, это у них что-то личное?» — поделился композитор.
Советский режиссер даже позволял себе делить актеров, судя по тому, что он однажды дал артисту Юрию Яковлеву определение «рязановский». Отметим, что 30 января Гайдаю бы исполнилось 100 лет.