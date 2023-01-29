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3 часа назад

Журналисты вспомнили, как Леонид Гайдай относился к Эльдару Рязанову

Слово и Дело

Журналисты вспомнили, что советский режиссер Леонид Гайдай негативно относился к своему коллеге Эльдару Рязанову. Он резко высказывался насчет его работ.

Как Леонид Гайдай относился к Эльдару Рязанову
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Гайдай снял много советских комедий, ставших классикой отечественного кино. Параллельно работал Рязанов над своими фильмами. Композитор Александр Зацепин, подаривший фильмам Гайдая неповторимое музыкальное сопровождение, в одном из интервью рассказал об их взаимоотношениях, передает kp.ru.

«Гайдай к Рязанову относился очень негативно. Говорил, что это актеры все его фильмы вывозят. Может быть, это у них что-то личное?» — поделился композитор.

Советский режиссер даже позволял себе делить актеров, судя по тому, что он однажды дал артисту Юрию Яковлеву определение «рязановский». Отметим, что 30 января Гайдаю бы исполнилось 100 лет.

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