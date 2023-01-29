Комедия «Любовь-Морковь. Восстание машин»: первые кадры

Продолжение трилогии «Любовь-Морковь» расскажет историю повзрослевших Марины (Кристина Орбакайте) и Андрея (Гоша Куценко) Голубевых, чья жизнь давно стала стабильной, а старшие дети выросли. Вот только настало время разобраться с воспитанием младшего сына в новом мире, где гаджеты проникли в каждый дом. Отобрать телефон и вручить книжку или подарить новый планшет, чтобы было удобнее играть Голубевы не могут найти общий язык, и в их жизнь снова вмешивается волшебство. Очутившись в телах роботов Ивана (Сергей Ашарин) и Марьи (Софья Озерова), супруги столкнутся с самыми неожиданными сложностями и окажутся втянутыми в опасную гонку.