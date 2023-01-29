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2 часа назад

Фантастическая комедия «Любовь-Морковь. Восстание машин»: первые кадры

Eva.ru

30 марта на экраны выйдет фантастическая комедия «Любовь-Морковь. Восстание машин», главные роли в которой исполнили Кристина Орбакайте и Гоша Куценко. Спешим поделиться первыми кадрами продолжения трилогии.

Комедия «Любовь-Морковь. Восстание машин»: первые кадры
Фото: Eva.ruEva.ru

Продолжение трилогии «Любовь-Морковь» расскажет историю повзрослевших Марины (Кристина Орбакайте) и Андрея (Гоша Куценко) Голубевых, чья жизнь давно стала стабильной, а старшие дети выросли. Вот только настало время разобраться с воспитанием младшего сына в новом мире, где гаджеты проникли в каждый дом. Отобрать телефон и вручить книжку или подарить новый планшет, чтобы было удобнее играть Голубевы не могут найти общий язык, и в их жизнь снова вмешивается волшебство. Очутившись в телах роботов Ивана (Сергей Ашарин) и Марьи (Софья Озерова), супруги столкнутся с самыми неожиданными сложностями и окажутся втянутыми в опасную гонку.

Eva.ru

Фильм «Любовь-Морковь. Восстание машин» производства кинокомпаний «Интерфест», Star Media и «Амедиа Продакшн» выпустит в прокат 30 марта 2023 года кинокомпания «Каропрокат».

Фильмы,Софья Озерова,Кристина Орбакайте,Гоша Куценко,
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