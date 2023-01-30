Amazon экранизирует игру Tomb Raider

Amazon планирует экранизировать игру Tomb Raider. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что Amazon намерен сделать франшизу в духе киновселенной Marvel, в которой будут связаны сразу несколько проектов. Речь идет о полнометражном фильме и сериале.

Над сценарием сериала работает Фиби Уоллер-Бридж, известная по шоу «Дрянь». Подробности предстоящего проекта пока не раскрываются. Также неизвестно, что войдет в актерский состав ленты.