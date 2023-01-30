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19 минут назад

Amazon экранизирует игру Tomb Raider

Lenta.ru

Amazon планирует экранизировать игру Tomb Raider. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Amazon экранизирует игру Tomb Raider
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что Amazon намерен сделать франшизу в духе киновселенной Marvel, в которой будут связаны сразу несколько проектов. Речь идет о полнометражном фильме и сериале.

Над сценарием сериала работает Фиби Уоллер-Бридж, известная по шоу «Дрянь». Подробности предстоящего проекта пока не раскрываются. Также неизвестно, что войдет в актерский состав ленты.

Tomb Raider — медиафраншиза, созданная британской студией Core Design. Начало серии Tomb Raider было положено в 1996 году, когда вышла первая мультиплатформенная компьютерная игра Tomb Raider, повествующая о девушке археологе — Ларе Крофт.

Фильмы,Amazon,
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