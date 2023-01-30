Названы возможные места проживания героев комедий Гайдая

В понедельник, 30 января, исполняется 100 лет со дня рождения режиссера Леонида Гайдая, его комедии знают все россияне. В связи с этим москвичам рассказали, где предположительно могли проживать герои именитых кинокартин режиссера. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
Говоря о комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», можно предположить, что главный герой фильма проживал в центре города. Такой вывод сделал руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы. По его словам, во время просмотра кино можно увидеть, как Шурик прогуливается у главного здания Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.
— Еще он мог снимать комнату. Тогда это все-таки был бы центр города — Староконюшенный или Большой Афанасьевский переулок, Пятницкая, Большая Ордынка. А вот его «друг» Федя вполне мог бы жить в не расселенных еще коммуналках — допустим, между Пречистенкой и Остоженкой, в доме 5 в Барыковском переулке, —