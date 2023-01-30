Названы возможные места проживания героев комедий Гайдая

— Еще он мог снимать комнату. Тогда это все-таки был бы центр города — Староконюшенный или Большой Афанасьевский переулок, Пятницкая, Большая Ордынка. А вот его «друг» Федя вполне мог бы жить в не расселенных еще коммуналках — допустим, между Пречистенкой и Остоженкой, в доме 5 в Барыковском переулке, —