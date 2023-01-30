Леонид Гайдай: биография, личная жизнь и творчество

30 января 2023 года — ровно век со дня рождения грандиозного режиссера, автора сценариев и артиста Леонида Гайдая. Корифей подарил жителям Советов непревзойденные комедийные произведения «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука» и другие. Творения кинохудожника остаются вне времени, их ежегодно пересматривают зрители.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Биография, личная жизнь и творческий путь кинематографиста — в материале «Вечерней Москвы».

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Биография Леонида Гайдая

Детство и молодость

Отец режиссера был революционером, за что был сослан на Дальний Восток. По окончании ссылки он не вернулся назад, а устроился работать железнодорожником. Вскоре он воссоединился с возлюбленной и пара сыграла свадьбу. Родились трое детей: сын Александр, дочь Августа и младший ребенок Леонид, родившийся 30 января 1923 года.

С появлением младшенького семейство уехало в Читу, а после — в Иркутск, где Леня начал получать школьное образование. Ребенок тянулся к знаниям, любил чтение, но и похулиганить был не прочь. Участвовал в музыкальном коллективе при местном ДК, играл на балалайке.

Когда началась ВОВ, Гайдай заканчивал школу. Юнец рвался защищать Родину, но его пока не брали из-за малых лет. Тогда он начал трудиться разнорабочим в местном драмтеатре, где пересмотрел все постановки.

В 1942-м его призвали в армию. На службе в Монголии солдат заботился об армейских скакунах и объезжал их. Окончив полковое училище, он отправился сражаться на фронт под Москвой. Получил орден «За боевые заслуги» и стал командиром отделения. В 1943-м Леонид подорвался на мине: из-за полученной инвалидности его комиссовали в Иркутск.

Начало карьеры в кино

Дома он отучился на актера в секции при местном театре и начал играть на сцене. Амбициозный артист вскоре приехал в столицу и начал учиться режиссуре во ВГИКе. Когда он уже заканчивал обучение, дарование приметил режиссер Борис Барнет и дал ему одну из ведущих ролей в комедии «Ляна» (1955), также юноша практиковался и в постановке картины.

С середины 50-х Гайдай трудился как режиссер на «Мосфильме». Дебютную работу «Долгий путь» он поставил на основе рассказов Владимира Короленко. Его картина «Жених с того света» была сильно цензурирована и обрезана. Не получила признания и киноповесть «Трижды воскресший».

Фильмография Леонида Гайдая

Молодой творец тяжело переживал неудачи, провалы подкосили его, он отчаялся и покинул столицу. В Иркутске мужчина однажды наткнулся на фельетон в стихах «Пес Барбос» Степана Олейника и уже в 1961 году выпустил короткометражку «Пес Барбос и необычный кросс». В ней впервые миру явилась тройка героев — масок кино СССР: Бывалый, Трус и Балбес.

Воодушевленный фурором этой картины, в 1962 он поставил другой короткий метр — «Самогонщики». Завоевавшие народную любовь герои заняли ключевые роли и в лентах «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница». После были рейтинговые «Бриллиантовая рука», «12 стульев».

В 70 е мастер снял еще две культовые комедии: «Иван Васильевич меняет профессию» и «Не может быть!». В начале 80 х он выпустил ленты «За спичками» и «Спортлото 82». Завершили фильмографию автора: «Опасно для жизни!», «Частный детектив, или Операция «Кооперация», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон Бич опять идут дожди» (1992).

Личная жизнь режиссера

Еще будучи первокурсником ВГИКа, Гайдай прикипел к однокурснице Нине Гребенщиковой и женился на ней. С супружницей они провели всю жизнь, в браке появилась дочь Оксана.

Сюжеты для киножурнала «Фитиль»

Киножурнал из юмористических миниатюр «Фитиль» демонстрировали в кинозалах перед началом фильмов. Сюжеты высмеивали разные пороки советского общества: обличали карьеристов, бюрократов, взяточников и бракоделов. Леонид Гайдай срежиссировал 14 мини-комедий. В сюжетах обычно участвовали актеры из других его фильмов.

Места, где снимал фильмы Гайдай

Режиссер прославился тем, что всегда кропотливо подбирал декорации для натурных съемок. Не жалел времени на поиск действительно подходящих мест, не любил делать много съемок в павильонах.

К примеру, кино «Иван Васильевич меняет профессию» начали снимать летом в Ростове: город под Ярославлем был выбран из-за находящегося там кремля. После съемки переместились в столицу: там создали знаменитую сцену, когда Иван Грозный осматривает владения с балкона и произносит коронное: «Лепота». После сцен в Москве можно было переходить и к съемкам в павильонах — квартирах Шурика и Шпака, лифте. В итоге декорации в фильме перемешаны с настоящими живыми локациями — это выглядит реалистично, а само действие полно динамики.

Награды и звания мастера

У народного артиста РСФСР и его картин множество наград. Его работы выделяли на советских и международных фестивалях. На счету прославленного мастера Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых, премия «Золотой Овен», приз РТР «Золотой билет» и другие.