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3 часа назад

Как снимались легендарные фильмы Леонида Гайдая

РИА "ФедералПресс"

Сегодня, 30 января, исполняется 100 лет со дня рождения легендарного советского режиссера Леонида Гайдая. Его фильмы были одними из самых популярных в СССР, рассказываем, почему.

Как снимались легендарные фильмы Леонида Гайдая
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В совокупности за время проката фильмы Гайдая посмотрело больше 200 миллионов человек», – пишет «Пятый канал».

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Для своих фильмов Гайдай часто сам писал сценарии, разрешал актерам импровизировать. Возможно именно поэтому его картины так цепляли зрителя: потому что были живыми.

Интересные факты о самых популярных фильмах Гайдая

Так, в фильме «Пес Барбос и необычный кросс» Гайдай сам написал сценарий и придумал имена героям: Трус, Балбес и Бывалый. Фильм получился коротким – всего 10 минут. Хотя отснятого материала хватило бы на получасовую картину. Но кадры не пропали, позже они вошли в ленту «Самогонщики».

В «Операции «Ы» и других приключениях Шурика» Гайдай вывел Труса, Балбеса и Бывалого на большие экраны. Фильм сняли за 9 месяцев. Картина стала лидером проката в 1965 году. За год фильм посмотрели 70 млн человек.

Уже через год Шурик снова попал в передрягу вместе со старыми героями в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Это был последний раз, когда Трус, Балбес и Бывалый появились вместе в одном фильме.

Отмечается, что Леониду Брежневу особенно полюбилась «Кавказская пленница». Однажды он даже лично поблагодарил Гайдая за комедию.

В «Бриллиантовой руке» снялась вся семья Юрия Никулина: жена Татьяна исполнила роль экскурсовода, а сын Максим сыграл мальчика, который шел по воде. Сам Леонид Гайдай трижды появляется в фильме.

Актриса Светлана Светличная в этом фильме впервые в истории советского кино показала стриптиз на экране, став советским секс-символом сразу же после премьеры. Она состоялась в 1969 году.

Многие актеры отказались сниматься в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», так как боялись, что партийная цензура запретит его из-за шуток над Иваном Грозным. В последствии несколько эпизодов из картины все же вырезали, в частности, как царь жарит котлеты на кухне Тимофеева.

Последний фильм Гайдая

Последним проектом Леонида Гайдая стала картина «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди», снятая в 1992 году. Фильм снимали в СССР и США.

Гайдай считал свой последний фильм лучшей работой со времен «Бриллиантовой руки». В 1990-х он почти ничего не снимал: здоровье не позволяло, а финансирование «Мосфильма» сократилось.

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