Как снимались легендарные фильмы Леонида Гайдая

Сегодня, 30 января, исполняется 100 лет со дня рождения легендарного советского режиссера Леонида Гайдая. Его фильмы были одними из самых популярных в СССР, рассказываем, почему.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«В совокупности за время проката фильмы Гайдая посмотрело больше 200 миллионов человек», – пишет «Пятый канал».

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Для своих фильмов Гайдай часто сам писал сценарии, разрешал актерам импровизировать. Возможно именно поэтому его картины так цепляли зрителя: потому что были живыми.

Интересные факты о самых популярных фильмах Гайдая

Так, в фильме «Пес Барбос и необычный кросс» Гайдай сам написал сценарий и придумал имена героям: Трус, Балбес и Бывалый. Фильм получился коротким – всего 10 минут. Хотя отснятого материала хватило бы на получасовую картину. Но кадры не пропали, позже они вошли в ленту «Самогонщики».

В «Операции «Ы» и других приключениях Шурика» Гайдай вывел Труса, Балбеса и Бывалого на большие экраны. Фильм сняли за 9 месяцев. Картина стала лидером проката в 1965 году. За год фильм посмотрели 70 млн человек.

Уже через год Шурик снова попал в передрягу вместе со старыми героями в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Это был последний раз, когда Трус, Балбес и Бывалый появились вместе в одном фильме.

Отмечается, что Леониду Брежневу особенно полюбилась «Кавказская пленница». Однажды он даже лично поблагодарил Гайдая за комедию.

В «Бриллиантовой руке» снялась вся семья Юрия Никулина: жена Татьяна исполнила роль экскурсовода, а сын Максим сыграл мальчика, который шел по воде. Сам Леонид Гайдай трижды появляется в фильме.

Актриса Светлана Светличная в этом фильме впервые в истории советского кино показала стриптиз на экране, став советским секс-символом сразу же после премьеры. Она состоялась в 1969 году.

Многие актеры отказались сниматься в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», так как боялись, что партийная цензура запретит его из-за шуток над Иваном Грозным. В последствии несколько эпизодов из картины все же вырезали, в частности, как царь жарит котлеты на кухне Тимофеева.

Последний фильм Гайдая

Последним проектом Леонида Гайдая стала картина «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди», снятая в 1992 году. Фильм снимали в СССР и США.