За что Гайдаю запрещали снимать комедии

В понедельник, 30 января, исполняется сто лет со дня рождения Леонида Гайдая. Как возникла культовая троица — трус, балбес и бывалый, а также чем Мила Йовович не понравилась постановщику, информирует РИА Новости.

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Однажды режиссер захотел снять каскадерскую картину, увидел в колонке Степана Олейника ветку о несчастных браконьерах, которые пытаются убить рыбу динамитом. Так появилась легендарная троица, образы героев на экране воплотили Юрий Никулин, Георгий Вицин и Евгений Моргунов.

В последней киноленте «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди» (16+) кинематографист решил взять на главную женскую роль американскую актрису. Одной из кандидатур оказалась Мила Йовович, однако актриса не понравилась Гайдаю.

«Как ее фамилия? Йовович? Йович? Иович? Двух Иовичей на одной площадке будет многовато», — пошутил режиссер, имея в виду, что его отчество Иович.

До этого также стало известно, как жена Гайдая подставила постановщика в картине «Бриллиантовая рука» (0+). Супруга знаменитого советского кинематографиста не простила ему старой обиды.