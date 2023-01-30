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2 часа назад

РИА Новости: за что Гайдаю запрещали снимать комедии и почему ему была не по нраву Мила Йовович

FBM.ru

В понедельник, 30 января, исполняется сто лет со дня рождения Леонида Гайдая. Как возникла культовая троица — трус, балбес и бывалый, а также чем Мила Йовович не понравилась постановщику, информирует РИА Новости.

За что Гайдаю запрещали снимать комедии
Фото: FBM.ruFBM.ru

Однажды режиссер захотел снять каскадерскую картину, увидел в колонке Степана Олейника ветку о несчастных браконьерах, которые пытаются убить рыбу динамитом. Так появилась легендарная троица, образы героев на экране воплотили Юрий Никулин, Георгий Вицин и Евгений Моргунов.

В последней киноленте «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди» (16+) кинематографист решил взять на главную женскую роль американскую актрису. Одной из кандидатур оказалась Мила Йовович, однако актриса не понравилась Гайдаю.

«Как ее фамилия? Йовович? Йович? Иович? Двух Иовичей на одной площадке будет многовато», — пошутил режиссер, имея в виду, что его отчество Иович.

До этого также стало известно, как жена Гайдая подставила постановщика в картине «Бриллиантовая рука» (0+). Супруга знаменитого советского кинематографиста не простила ему старой обиды.

В моменте, где Нина Гребешкова с ребятами провожают Горбункова на пристани, она произнесла выражение «Шуба подождет», которое в дальнейшем стало культовым. Как оказалось, в сценарии данной реплики не было и актриса проговорила её не случайно.

Фильмы,Бриллиантовая рука,Евгений Моргунов,Георгий Вицин,Мила Йовович,Нина Гребешкова,Юрий Никулин,Леонид Гайдай,
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