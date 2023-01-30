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2 часа назад

Россияне определили любимых героев комедий Гайдая

Мира Маркина

30 января отмечается столетие со дня рождения советского кинорежиссера Леонида Гайдая. К знаменательной дате в соцсетях телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» прошел опрос – подписчикам предложили рассказать о любимых героях картин комедиографа.

На первой строчке рейтинга оказался Шурик (Александр Демьяненко), герой трех комедий Гайдая – «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Иван Васильевич меняет профессию». За него проголосовало более 40% респондентов.

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Вторым в рейтинге оказался воришка Жорж Милославский из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Свой голос этому персонажу в исполнении Леонида Куравлева отдал 31% от общего числа участников опроса.

Замыкает тройку лидеров рейтинга Семен Семенович Горбунков (Юрий Никулин) – герой комедии «Бриллиантовая рука». Он отстал от Милославского всего на 3% по количеству голосов.

Также в десятку вошли Остап Бендер, Иван Грозный, Геша и Лелик, Трус и Балбес, а также «студентка, комсомолка, спортсменка» Нина.

Ранее мы рассказывали, как Сухоруков едва не сорвал съемки главного фильма Балабанова.

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