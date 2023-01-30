7 фильмов с Кристианом Бэйлом, которые должен посмотреть каждый

Английский актер и лауреат премии «Оскар» Кристиан Бэйл отмечает день рождения — 30 января ему исполняется 49 лет. В честь праздника «Рамблер» собрал лучшие фильмы с участием звезды, которые никого не оставят равнодушным.
Днем Патрик Бэйтмен ничем не отличается от окружающих, и в толпе вы не обратите на него внимания. Но ночью этот привлекательный мужчина превращается в изощренного убийцу, терроризирующего спящий город. С каждым новым преступлением ему все труднее удерживать маску законопослушного гражданина, ведь только жестокие убийства приносят ему удовольствие в этом мире.
Машинист Тревор Резник не спит уже целый год. Превратившись в живой скелет, он балансирует на грани сна и реальности. Он устал отличать пугающие видения от странных событий своей каждодневной жизни, но в последнее время они стали пересекаться самым страшным и непредсказуемым образом. Тревор начинает подозревать, что кто-то следит за ним и собирается докопаться до правды.
В детстве юный наследник огромного состояния Брюс Уэйн оказался свидетелем убийства своих родителей, и тогда он решил бороться с преступностью. Спустя годы он отправляется в путешествие по миру, чтобы найти способ восстановить справедливость. Вернувшись в родной город, Уэйн становится Бэтменом и ведет борьбу со злом.
Картина является первой частью новой трилогии о Бэтмене, рассказывающей о его юности и становлении супергероем. В 2008 году вышел сиквел «Темный рыцарь», а в 2012 появилась заключительная часть — «Темный рыцарь: Возрождение легенды».
Роберт и Альфред — фокусники-иллюзионисты, которые на рубеже XIX и XX веков соперничали друг с другом в Лондоне. С годами их дружеская конкуренция на профессиональной почве перерастает в настоящую войну. Они готовы на все, чтобы выведать друг у друга секреты фантастических трюков и сорвать их исполнение. Непримиримая вражда, вспыхнувшая между ними, начинает угрожать жизни окружающих их людей…
Историческая драма с Кристианом Бэйлом, которая рассказывает об американском гробовщике, оказавшемся единственным мужчиной среди учениц монастыря и проституток из соседнего борделя в эпицентре военных действий. Оказавшись в таком положении, он выдает себя за священника и пытается спасти обе группы от ужасов вторжения японской армии.
История нескольких человек, которые независимо друг от друга предсказали мировой экономический кризис 2008 года задолго до того, как о нем зашептались в кулуарах на Уолл-стрит. И предсказав, стали на нем зарабатывать. В главных ролях: Кристиан Бэйл, Стив Карелл, Райан Гослинг, Брэд Питт и другие.
Биографическая драма рассказывает о том, как компания Генри Форда решила бросить вызов итальянским конкурентам из Ferrari на трассе и выиграть престижную гонку 24 часа Ле-Мана. Чтобы создать подходящую машину, компания нанимает автоконструктора Кэррола Шэлби, а тот отказывается работать без выдающегося, но трудного в общении гонщика Кена Майлза. Вместе они принимаются за разработку впоследствии знаменитого спорткара Ford GT40.