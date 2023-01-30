7 фильмов с Кристианом Бэйлом, которые должен посмотреть каждый

Английский актер и лауреат премии «Оскар» Кристиан Бэйл отмечает день рождения — 30 января ему исполняется 49 лет. В честь праздника «Рамблер» собрал лучшие фильмы с участием звезды, которые никого не оставят равнодушным.

Фото: Кадр из фильма "Престиж" Кадр из фильма "Престиж"

«Американский психопат» (2000)

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Днем Патрик Бэйтмен ничем не отличается от окружающих, и в толпе вы не обратите на него внимания. Но ночью этот привлекательный мужчина превращается в изощренного убийцу, терроризирующего спящий город. С каждым новым преступлением ему все труднее удерживать маску законопослушного гражданина, ведь только жестокие убийства приносят ему удовольствие в этом мире.

«Машинист» (2003)

Машинист Тревор Резник не спит уже целый год. Превратившись в живой скелет, он балансирует на грани сна и реальности. Он устал отличать пугающие видения от странных событий своей каждодневной жизни, но в последнее время они стали пересекаться самым страшным и непредсказуемым образом. Тревор начинает подозревать, что кто-то следит за ним и собирается докопаться до правды.

Кадр из фильма "Машинист"

«Бэтмен: Начало» (2005) и «Темный рыцарь» (2008)

В детстве юный наследник огромного состояния Брюс Уэйн оказался свидетелем убийства своих родителей, и тогда он решил бороться с преступностью. Спустя годы он отправляется в путешествие по миру, чтобы найти способ восстановить справедливость. Вернувшись в родной город, Уэйн становится Бэтменом и ведет борьбу со злом.

Картина является первой частью новой трилогии о Бэтмене, рассказывающей о его юности и становлении супергероем. В 2008 году вышел сиквел «Темный рыцарь», а в 2012 появилась заключительная часть — «Темный рыцарь: Возрождение легенды».

«Престиж» (2006)

Роберт и Альфред — фокусники-иллюзионисты, которые на рубеже XIX и XX веков соперничали друг с другом в Лондоне. С годами их дружеская конкуренция на профессиональной почве перерастает в настоящую войну. Они готовы на все, чтобы выведать друг у друга секреты фантастических трюков и сорвать их исполнение. Непримиримая вражда, вспыхнувшая между ними, начинает угрожать жизни окружающих их людей…

«Цветы войны» (2011)

Историческая драма с Кристианом Бэйлом, которая рассказывает об американском гробовщике, оказавшемся единственным мужчиной среди учениц монастыря и проституток из соседнего борделя в эпицентре военных действий. Оказавшись в таком положении, он выдает себя за священника и пытается спасти обе группы от ужасов вторжения японской армии.

«Игра на понижение» (2015)

История нескольких человек, которые независимо друг от друга предсказали мировой экономический кризис 2008 года задолго до того, как о нем зашептались в кулуарах на Уолл-стрит. И предсказав, стали на нем зарабатывать. В главных ролях: Кристиан Бэйл, Стив Карелл, Райан Гослинг, Брэд Питт и другие.

«Ford против Ferrari» (2019)

Биографическая драма рассказывает о том, как компания Генри Форда решила бросить вызов итальянским конкурентам из Ferrari на трассе и выиграть престижную гонку 24 часа Ле-Мана. Чтобы создать подходящую машину, компания нанимает автоконструктора Кэррола Шэлби, а тот отказывается работать без выдающегося, но трудного в общении гонщика Кена Майлза. Вместе они принимаются за разработку впоследствии знаменитого спорткара Ford GT40.