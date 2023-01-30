"Непослушник 2" о блогере в монастыре выйдет онлайн

Сиквел сериала о скрывавшемся в монастыре от полиции блогере Димонстре выйдет в онлайн-кинотеатре Premier, сообщила пресс-служба сервиса. Показ комедии стартует на стриминге 30 января.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В первой части блогер в исполнении Виктора Хориняка остался жить возле монастыря, женившись на местной иконописице. Во второй части фильма он сталкивается с проблемами отцовства.

По сюжету нового сезона отец Анатолий, которого Димонстр научил вести блог, теряет память и становится пионером Толиком. Димонстр пытается восстановить память отца Анатолия, который обещал исповедовать крупного криминального авторитета, уже сделавшего пожертвование для церкви.

Он заново покажет священнику яркие моменты его жизни с помощью монахов, режиссеров, гримеров и операторов.