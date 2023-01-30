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1 час назад

"Непослушник 2" о блогере в монастыре выйдет онлайн

Газета.Ru

Сиквел сериала о скрывавшемся в монастыре от полиции блогере Димонстре выйдет в онлайн-кинотеатре Premier, сообщила пресс-служба сервиса. Показ комедии стартует на стриминге 30 января.

"Непослушник 2" о блогере в монастыре выйдет онлайн
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В первой части блогер в исполнении Виктора Хориняка остался жить возле монастыря, женившись на местной иконописице. Во второй части фильма он сталкивается с проблемами отцовства.

По сюжету нового сезона отец Анатолий, которого Димонстр научил вести блог, теряет память и становится пионером Толиком. Димонстр пытается восстановить память отца Анатолия, который обещал исповедовать крупного криминального авторитета, уже сделавшего пожертвование для церкви.

Он заново покажет священнику яркие моменты его жизни с помощью монахов, режиссеров, гримеров и операторов.

Также в сериале Владимира Котта сыграли Гоша Куценко, Таисия Вилкова, Юрий Кузнецов, Татьяна Орлова и другие.

Фильм "Непослушник 2" стартовал в российском кинотеатральном прокате 15 декабря, возглавлял прокат, его посмотрели более 800 тыс. зрителей.

Фильмы,Владимир Котт,Таисия Вилкова,Татьяна Орлова,Юрий Кузнецов,Гоша Куценко,
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