"Непослушник 2" о блогере в монастыре выйдет онлайн

Сиквел сериала о скрывавшемся в монастыре от полиции блогере Димонстре выйдет в онлайн-кинотеатре Premier, сообщила пресс-служба сервиса. Показ комедии стартует на стриминге 30 января.
В первой части блогер в исполнении Виктора Хориняка остался жить возле монастыря, женившись на местной иконописице. Во второй части фильма он сталкивается с проблемами отцовства.
По сюжету нового сезона отец Анатолий, которого Димонстр научил вести блог, теряет память и становится пионером Толиком. Димонстр пытается восстановить память отца Анатолия, который обещал исповедовать крупного криминального авторитета, уже сделавшего пожертвование для церкви.
Он заново покажет священнику яркие моменты его жизни с помощью монахов, режиссеров, гримеров и операторов.
Также в сериале Владимира Котта сыграли Гоша Куценко, Таисия Вилкова, Юрий Кузнецов, Татьяна Орлова и другие.
Фильм "Непослушник 2" стартовал в российском кинотеатральном прокате 15 декабря, возглавлял прокат, его посмотрели более 800 тыс. зрителей.