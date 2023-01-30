Премьера фильма режиссера Клима Шипенко "Вызов", часть съемок которого проходила в космосе, состоится 12 апреля, на экранах кинотеатров он выйдет 20 апреля. Информацию об этом подтвердили ТАСС в пресс-службе Первого канала.

Премьера фильма "Вызов" состоится 12 апреля, прокат стартует через неделю, 20 числа, рассказали в пресс-службе вещателя в понедельник. Ранее новая дата проката появилась в графике премьер сервиса "Кинопоиск".

"Вызов" - первый художественный фильм, снятый в космосе, на Международной космической станции (МКС). Космическая драма является совместным проектом Первого канала, "Главкосмоса", госкорпорации "Роскосмос", студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START, при поддержке Фонда кино.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша, сообщил, что "Вызов" откроет кинофестиваль "Циолковский", который пройдет в Калуге с 12 по 16 апреля.

По сюжету женщине-врачу в силу обстоятельств придется за месяц подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС для спасения жизни космонавта.

Для проведения съемок в космосе 5 октября 2021 года на корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и Шипенко.