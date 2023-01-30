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3 часа назад

Page Six: Фильм о Мадонне снят с производства из-за претензий певицы к сценарию

Мира Маркина

Байопик о жизни американской поп-исполнительницы Мадонны не увидит свет – так решили в Universal Pictures. О причинах остановки производства картины сообщили в Page Six.

Фильм о Мадонне снят с производства из-за претензий певицы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инсайдер заявил изданию, что Мадонне не понравился первоначальный сценарий:

«Мадонна хочет чего-то более смелого, мрачного, грубого, поэтому все зашло в тупик».

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Однако певица выразила желание продолжить работу над фильмом по завершению мирового концертного тура. Также сообщается, что в планах Мадонны – предложить идею байопика другой киностудии, но оставить команду сценаристов. Сейчас артистка беспокоится, что из-за сорванных сроков производства придется заменить часть актеров, которые дали свое согласие на съемки.

Ранее «Рамблер» рассказывал, как снимали «В джазе только девушки».

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