Фильм о Мадонне снят с производства из-за претензий певицы

Байопик о жизни американской поп-исполнительницы Мадонны не увидит свет – так решили в Universal Pictures. О причинах остановки производства картины сообщили в Page Six.
Инсайдер заявил изданию, что Мадонне не понравился первоначальный сценарий:
«Мадонна хочет чего-то более смелого, мрачного, грубого, поэтому все зашло в тупик».
Однако певица выразила желание продолжить работу над фильмом по завершению мирового концертного тура. Также сообщается, что в планах Мадонны – предложить идею байопика другой киностудии, но оставить команду сценаристов. Сейчас артистка беспокоится, что из-за сорванных сроков производства придется заменить часть актеров, которые дали свое согласие на съемки.
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