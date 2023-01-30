Фильм о Мадонне снят с производства из-за претензий певицы

Байопик о жизни американской поп-исполнительницы Мадонны не увидит свет – так решили в Universal Pictures. О причинах остановки производства картины сообщили в Page Six.

Однако певица выразила желание продолжить работу над фильмом по завершению мирового концертного тура. Также сообщается, что в планах Мадонны – предложить идею байопика другой киностудии, но оставить команду сценаристов. Сейчас артистка беспокоится, что из-за сорванных сроков производства придется заменить часть актеров, которые дали свое согласие на съемки.