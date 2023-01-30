Россияне назвали любимые фильмы Леонида Гайдая

Портал «Рамблер» провел опрос с целью выяснить: какой фильм комедиографа Леонида Гайдая россияне любят больше всего.
Согласно полученным данным, самым любимым фильмом участников опроса является комедия о Шурике и его машине времени «Иван Васильевич меняет профессию», снятая в 1973 году. За эту картину проголосовали 31% респондентов.
На втором месте по популярности оказался фильм о жизни контрабандистов в знойном южном городе – «Бриллиантовая рука» (1968). Этой комедии отдали свои голоса 25% участников опроса.
Также респонденты отметили следующие комедии Гайдая:
Всего в опросе приняли участие 1657 россиян на момент публикации материала.
Ранее «Рамблер» рассказывал о самых любимых персонажах Гайдая, по мнению российских кинозрителей.