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2 часа назад

Россияне назвали любимые фильмы Леонида Гайдая

Мира Маркина

Портал «Рамблер» провел опрос с целью выяснить: какой фильм комедиографа Леонида Гайдая россияне любят больше всего.

Россияне назвали любимые фильмы Леонида Гайдая
Фото: Кадр из фильма "Операция "Ы", или Другие приключения Шурика"Кадр из фильма "Операция "Ы", или Другие приключения Шурика"

Согласно полученным данным, самым любимым фильмом участников опроса является комедия о Шурике и его машине времени «Иван Васильевич меняет профессию», снятая в 1973 году. За эту картину проголосовали 31% респондентов.

На втором месте по популярности оказался фильм о жизни контрабандистов в знойном южном городе – «Бриллиантовая рука» (1968). Этой комедии отдали свои голоса 25% участников опроса.

Неизвестные факты о лучших фильмах Гайдая

Также респонденты отметили следующие комедии Гайдая:

  • «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967) – 19% голосов;
  • «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» (1965) – 12%;
  • «12 стульев» (1971) – 9%;
  • «Спортлото-82» (1982) – 2%;
  • «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992) – 1%.

Всего в опросе приняли участие 1657 россиян на момент публикации материала.

Ранее «Рамблер» рассказывал о самых любимых персонажах Гайдая, по мнению российских кинозрителей.

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