Вышел трейлер "Воскресших"

"Действие мрачного триллера разворачивается в недалеком будущем, в котором Ватикан научился воскрешать людей. Право на второй шанс получают те, кто был хорошим прихожанином и не совершал грехов. Священник (его играет Дэйв Дэвис, известный по хоррору "Диббук" и сериалам &quo"Настоящий детектив" и "Ходячие мертвецы") помогает воскресшим адаптироваться к новой жизни, пока не замечает, что с ними что-то не так", - это завязка.