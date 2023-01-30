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1 час назад

Вышел трейлер "Воскресших" - голливудского дебюта режиссера "Гоголя"

Российская Газета

В Сети появился трейлер фильма "Воскресшие", представленный в субботу на фестивале Bubble Comics Con.

Вышел трейлер "Воскресших"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Это - голливудский дебют российского режиссёра Егора Баранова ("Саранча", трилогия "Гоголь", "Аванпост"). Фильм компаний Bazelevs ("Убрать из друзей", "Поиск"), Logical Pictures ("Дом на глубине", "Петровы в гриппе") и Pulsar Content снят в формате скринлайф.

"Действие мрачного триллера разворачивается в недалеком будущем, в котором Ватикан научился воскрешать людей. Право на второй шанс получают те, кто был хорошим прихожанином и не совершал грехов. Священник (его играет Дэйв Дэвис, известный по хоррору "Диббук" и сериалам &quo"Настоящий детектив" и "Ходячие мертвецы") помогает воскресшим адаптироваться к новой жизни, пока не замечает, что с ними что-то не так", - это завязка.

Также в ролях: Тимоти В. Мерфи, Кристен Ариза, Брэд Гринквист и другие

Премьера - 23 марта 2023 года

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