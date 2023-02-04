3 фантастических фильма, оказавшихся пророческими

Научно-фантастические фильмы прекрасны тем, что часто позволяют заглянуть в будущее без машины времени. Например, показывают зрителям технологии и научные достижения, которые только ждут их в будущем.

Фото: Кадр из фильма "Вечное сияние чистого разума" Кадр из фильма "Вечное сияние чистого разума"

"Рамблер" рассказывает о трех картинах, которые предсказали изменения, наступившие в мире через 10-20 лет.

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"Вечное сияние чистого разума", 2004

В этом фильме один из героев - доктор Говард Мерзвияк — изобрел процедуру, которая позволяет стирать память. С ее помощью он уничтожает воспоминания клиентов о конкретных людях.

Эта "фантазия" воплотилась в реальность еще в 2013-2015 годах: ученым в разных странах удалось стереть травмирующие воспоминания у мышей и даже у людей с посттравматическим стрессовым расстройством. Сделать это позволили разные технологии: кто-то использовал определенный ген, кто-то — молекулы белка.

Тем не менее, широко применять возможность "редактировать прошлое" не стали. Идею категорически не одобрили специалисты по биоэтике. Одни напоминали, что любые воспоминания возникают, чтобы преподать человеку жизненный урок. Другие — утверждали, что нельзя "стать нечувствительными к величайшим скорбям жизни, не потеряв одновременно чувствительности и к величайшим ее радостям".

"Остров", 2005

В этом фильме человек живет в изолированном комплексе посреди моря и пытается приспособиться к нему. Вскоре герой обнаруживает, что вокруг него исключительно страховочные клоны своих спонсоров, которым понадобились органы для пересадки.

Ученым удалось использовать клонирование человека, чтобы создать стволовые клетки и восстановить клетки кожи 75-летнего мужчины. Но во многих странах клонирование запрещено законодательно. Это связано как с несовершенными технологиями, так и с рядом этических проблем.

"Вспомнить все", 1990

В этой кинокартине показали аппарат, который сканирует людей полностью, до костей. Она помогала обнаруживать, кто из входящих в здание потенциально опасен.

Впервые подобные устройства установила Американская служба транспортной безопасности устройства в метро Лос-Анджелеса. Сейчас по всему миру в аэропортах, судах и везде, где обычно много людей, как правило, есть аппарат, сканирующий все тело.