Вышел русский трейлер фильма "Рыцарь теней" с Джеки Чаном

Опубликован официальный русский трейлер фильма "Рыцарь теней" с нестареющим Джеки Чаном в главной роли. Также он выступил в качестве сопродюсера.

Синопсис такой: "Волшебник Пу Сунлин - охотник на колдунов из других измерений. Он живет на вершине горы вместе со своими помощниками, веселыми гоблинами. Помогая поймать похитителя драгоценностей, Пу встречает опасного соперника. Эта могущественная колдунья вместе со своей сестрой питается душами молодых девушек, пообещав им вечную красоту. Новое дело пугает Пу, но он не привык отступать!"