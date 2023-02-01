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1 час назад

"Гарри Поттера" удалят из онлайн-кинотеатров с 1 февраля

Российская Газетаиещё 2

Франшизы "Гарри Поттер" и "Фантастические твари" удалят из библиотек Кинопоиска и других российских онлайн-кинотеатров с 1 февраля.

"Гарри Поттера" удалят из онлайн-кинотеатров с 1 февраля
Фото: Российская газетаРоссийская газета

Фильмы студии Warner Bros., которая в 2022 году заморозила выпуск новинок и лицензирование своих проектов в России, до сих пор были доступны в онлайн-кинотеатрах благодаря их партнерству с сервисом Амедиатека, владеющим правами на эти картины. Однако 31 января срок лицензионных прав истекает.

Контракты по библиотекам Warner Bros. и Disney у ряда крупных российских стримингов также истекают в первом квартале 2023 года. В минюсте сейчас хотят разрешить прокат иностранного кино без согласия с правообладателями и в онлайн-кинотеатрах, но пока это еще вилами на воде писано.

Кроме того, иностранное музыкальное сопровождение исчезнет из российских кино и сериалов, которые находятся в производстве, во избежание претензий после премьер. Однако, по мнению ряда продюсеров, зрители не почувствуют разницы, поскольку музыке найдут замену.

Фильмы,Гарри Поттер,Walt Disney,
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