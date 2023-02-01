"Гарри Поттера" удалят из онлайн-кинотеатров с 1 февраля

Франшизы "Гарри Поттер" и "Фантастические твари" удалят из библиотек Кинопоиска и других российских онлайн-кинотеатров с 1 февраля.

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Фильмы студии Warner Bros., которая в 2022 году заморозила выпуск новинок и лицензирование своих проектов в России, до сих пор были доступны в онлайн-кинотеатрах благодаря их партнерству с сервисом Амедиатека, владеющим правами на эти картины. Однако 31 января срок лицензионных прав истекает.

Контракты по библиотекам Warner Bros. и Disney у ряда крупных российских стримингов также истекают в первом квартале 2023 года. В минюсте сейчас хотят разрешить прокат иностранного кино без согласия с правообладателями и в онлайн-кинотеатрах, но пока это еще вилами на воде писано.