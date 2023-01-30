Для Ghost of Tsushima уже готов сценарий

Как мы помним, Sony Pictures и PlayStation Productions взялись за экранизацию приключенческого боевика Ghost of Tsushima. И его режиссуру доверили Чаду Стахелски, известному по серии «Джон Уик».
В интервью Total Film Стахелски сообщил, что работа над проектом продолжается, но до начала съёмок предстоит ещё много сделать. А пока сценарий экранизации готов, и он получился «отличным».
Как мы помним, над ним работал Такаси Дошер, известный по драме «Последняя женщина на Земле» и детективу «Всё ещё».
Я бы хотел сразу взяться за Ghost of Tsushima. Не вдаваясь в сумасшедшие подробности, мне это очень интересно. У нас действительно отличный сценарий. За проектом стоит очень хорошая творческая команда. Просто речь о том, чтобы наладить всю бизнес-часть.
Сейчас идёт такой период, когда все пытаются собрать всё воедино, чтобы всё заработало, и убедиться, что мы делаем всё возможное. Получить отличный сценарий и начать собирать актёрский состав — это самое простое. Учесть надо ещё очень много разных аспектов.
Судя по всему, съёмки «Призрака Цусимы» стартуют ещё не скоро. Сам Стахелски сейчас занят работой над четвёртой частью саги про Джона Уика. Он также трудится над фильмом Black Samurai и перезагрузкой серии «Горец», в которой должен участвовать Генри Кавилл.