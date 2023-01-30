Для Ghost of Tsushima уже готов сценарий

Я бы хотел сразу взяться за Ghost of Tsushima. Не вдаваясь в сумасшедшие подробности, мне это очень интересно. У нас действительно отличный сценарий. За проектом стоит очень хорошая творческая команда. Просто речь о том, чтобы наладить всю бизнес-часть.



Сейчас идёт такой период, когда все пытаются собрать всё воедино, чтобы всё заработало, и убедиться, что мы делаем всё возможное. Получить отличный сценарий и начать собирать актёрский состав — это самое простое. Учесть надо ещё очень много разных аспектов.