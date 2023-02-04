Какие мультфильмы из начала 2000-х показать детям

Не знаете, что уже посмотреть со своими детьми? Пройдитесь по классике начала 2000-х годов.

Фото: Кадр из мультфильма «ВАЛЛ·И» Кадр из мультфильма «ВАЛЛ·И»

Вспоминаем лучшие мультфильмы того времени в материале "Рамблера".

"Корпорация монстров"

История про корпорацию монстров, задача которой — каждую ночь пугать человеческих детей, чтобы получить из криков электроэнергию. Но случайно из-за ошибки монстра Салли и его друга Майка Вазовски в Монстрополис попадает ребенок из мира людей.

"Суперсемейка"

Это первый мультфильм Pixar, в котором главные герои — это люди, а не животные или игрушки. В нем рассказывается о супергерое Мистере Исключительном, который спустя 15 лет после завершения своей карьеры возвращается в строй, а вместе с ним его жена и дети. "Суперсемейка" особенно интересна, что в ней создатели затронули проблемы семейных взаимоотношений. В 2005 году мультфильм даже получил премию "Оскар".

"В поисках Немо"

Мультфильм тоже был награжден премией "Оскар". В нем рассказывается про то, как рыба-клоун ищет своего сына, попавшего в руки дайверам, вместе с забывчивой рыбой-хирургом Долли. Чтобы изобразить их правдоподобно, аниматоры изучали физиологию рыб и ходили на курсы ихтиологов.

"ВАЛЛ·И"

Кадр из мультфильма "ВАЛЛИ"