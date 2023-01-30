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1 час назад

Фильм «Рыцарь теней» с Джеки Чаном выйдет в России 23 февраля

Чемпионат.com

Кинокомпания Capella Film опубликовала дублированный трейлер фильма «Рыцарь теней» с Джеки Чаном. Лента доберётся до кинотеатров России уже 23 февраля.

Фильм «Рыцарь теней» с Джеки Чаном выйдет в России 23 февраля
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Capella Film. Права на видео принадлежат Capella Film

«Рыцарь теней» рассказывает историю волшебника Пу Сунлина, который занимается охотой на колдунов из других миров. Однажды герой встречает могущественную колдунью, которая вместе со своей сестрой питается душами молодых девушек, обещая им вечную красоту. Несмотря на внутренний страх, Пу решает положить конец тёмным волшебницам.

Премьера «Рыцаря теней» в Китае состоялась ещё в 2019 году и странах Азии, а через год фильм добрался до Европы и США. Главную роль в ленте сыграл культовый Джеки Чан («Час Пик», «Доспехи бога»), а поставил картину начинающий режиссёр Янь Цзя.

Постер

Фильмы,Час пик,Джеки Чан,
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