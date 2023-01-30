Киану Ривз каждый год с 2005-го просил снять «Константина 2»

В интервью журналу Total Film Киану Ривз рассказал, как ему удалось убедить студию, что картина нуждается в продолжении. Оказалось, что актёр почти ежегодно общался с боссами Warner Bros. и предлагал им выпустить нового «Константина», пока в компании наконец не согласились. Свою роль здесь сыграло и новое руководство киностудии.