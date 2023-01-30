Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
58 минут назад

Киану Ривз каждый год с 2005-го просил снять «Константина 2»

Чемпионат.com

В сентябре Warner Bros. неожиданно одобрила продолжение фильма «Константин» с Киану Ривзом. Режиссёром будущей ленты выступит Фрэнсис Лоуренс, снявший оригинальный фильм, а сценарий напишет Акива Голдсман («Игры разума»).

Киану Ривз каждый год с 2005-го просил снять «Константина 2»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В интервью журналу Total Film Киану Ривз рассказал, как ему удалось убедить студию, что картина нуждается в продолжении. Оказалось, что актёр почти ежегодно общался с боссами Warner Bros. и предлагал им выпустить нового «Константина», пока в компании наконец не согласились. Свою роль здесь сыграло и новое руководство киностудии.

Мне очень нравилось играть Константина. Мне кажется, что режиссёр Фрэнсис Лоуренс проделал потрясающую работу. Я почти ежегодно спрашивал у студии голосом Оливера Твиста: «Может быть, ещё?» А они постоянно отвечали мне: «Нет, нет!»

У «Константина 2» пока нет даже примерной даты выхода и полноценного сценария. Судя по всему, продолжение выйдет не раньше 2024 года.

Фильмы,Игры разума,Фрэнсис Лоуренс,Акива Голдсман,Киану Ривз,Total,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители