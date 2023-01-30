«М3ГАН»: новый хоррор, который обошел «Аватара»

В начале 2023 года в широкий прокат вышел научно-фантастический фильм «М3ГАН». Как зрители встретили новый хоррор и стоит ли он потраченного времени, читайте в материале «Рамблера».
По сюжету картины 11-летняя Кейди теряет обоих родителей в автокатастрофе по дороге на горнолыжный курорт, ее опекуном становится сестра погибшей – гениальный робототехнолог Джемма. Материнства в планах у женщины не было, она полностью отдавала себя карьере, разрабатывая высокотехнологичные игрушки для детей. Следующим шагом в ее планах была М3ГАН – кукла с искусственным интеллектом, которая в теории могла принимать участие в развитии ребенка и оберегать его от внешних раздражителей. Джемма так и не смогла найти общий язык с Кейди, за нее это сделал прототип М3ГАН. Во время тестового периода перед важной презентацией куклы миру Кейди сблизилась с механическим помощником больше, чем с любым человеком, а андроид приняла указ «защищать Кейди от любой напасти» слишком буквально…
Режиссером фильма стал Джерард Джонстоун, а главные роли в проекте сыграли Эллисон Уильямс, Дженна Дэвис и Вайолет МакГроу. На выходе получилось отличное развлекательное кино, ставшее глотком свежего воздуха среди в большинстве своем проходных фильмов, вышедших в начале года. Уже заказано продолжение — фильм «М3ГАН 2.0», премьера которого запланирована на 17 января 2025 года.
Критики и мировой зритель тепло приняли картину: фильму «М3ГАН» в один из уик-эндов даже удалось обойти по кассовым сборам «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона, бюджет которого в сотни раз больше бюджета хоррора.