«М3ГАН»: новый хоррор, который обошел «Аватара»

По сюжету картины 11-летняя Кейди теряет обоих родителей в автокатастрофе по дороге на горнолыжный курорт, ее опекуном становится сестра погибшей – гениальный робототехнолог Джемма. Материнства в планах у женщины не было, она полностью отдавала себя карьере, разрабатывая высокотехнологичные игрушки для детей. Следующим шагом в ее планах была М3ГАН – кукла с искусственным интеллектом, которая в теории могла принимать участие в развитии ребенка и оберегать его от внешних раздражителей. Джемма так и не смогла найти общий язык с Кейди, за нее это сделал прототип М3ГАН. Во время тестового периода перед важной презентацией куклы миру Кейди сблизилась с механическим помощником больше, чем с любым человеком, а андроид приняла указ «защищать Кейди от любой напасти» слишком буквально…