Джейн Фонда обеспокоена ремейком «Барбареллы» с Сидни Суини. 85-летняя актриса не верит в успех «предприятия», которое затеяло Sony Pictures.
Джейн Фонда не в восторге от планов сделать ремейк её знаменитого фильма «Барбарелла» (1968). В беседе с THR она призналась, что старается не думать об этом. «Потому что я волнуюсь о том, что из этого всего может получиться», - заявила актриса.
«Барбареллу» снял бывший муж Джейн Роже Вадим. Сюжет основан на одноимённом французском комиксе и рассказывает о бесстрашной искательнице приключений, которую в 41-м веке отправляют в космос на поиски опасного учёного, вынашивающего планы уничтожить галактику. После выхода «Барбареллы» на экраны Фонду провозгласили секс-символом.
О планах сделать ремейк фильма в октябре сообщила киностудия Sony Pictures и утвердила на главную роль звезду сериала «Эйфория» Сидни Суини. С тех пор о проекте ничего не было слышно. Имена сценариста и режиссёра ремейка остаются пока неизвестными.