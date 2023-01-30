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41 минуту назад

Джейн Фонда обеспокоена ремейком «Барбареллы» с Сидни Суини

Inc-News

Джейн Фонда обеспокоена ремейком «Барбареллы» с Сидни Суини. 85-летняя актриса не верит в успех «предприятия», которое затеяло Sony Pictures.

Джейн Фонда обеспокоена ремейком «Барбареллы» с Сидни Суини
Фото: Inc-NewsInc-News

Джейн Фонда не в восторге от планов сделать ремейк её знаменитого фильма «Барбарелла» (1968). В беседе с THR она призналась, что старается не думать об этом. «Потому что я волнуюсь о том, что из этого всего может получиться», - заявила актриса.

«Барбареллу» снял бывший муж Джейн Роже Вадим. Сюжет основан на одноимённом французском комиксе и рассказывает о бесстрашной искательнице приключений, которую в 41-м веке отправляют в космос на поиски опасного учёного, вынашивающего планы уничтожить галактику. После выхода «Барбареллы» на экраны Фонду провозгласили секс-символом.

О планах сделать ремейк фильма в октябре сообщила киностудия Sony Pictures и утвердила на главную роль звезду сериала «Эйфория» Сидни Суини. С тех пор о проекте ничего не было слышно. Имена сценариста и режиссёра ремейка остаются пока неизвестными.

Фильмы,Эйфория,
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