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2 часа назад

«Аватар: Путь воды» занял четвертое место в списке самых кассовых фильмов в истории

Катерина Саломе

Научно-фантастический боевик Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» собрал в мировом прокате 2,074 млрд долларов. Кинолента оказалась на четвертом месте среди самых кассовых фильмов в истории, пишет портал Deadline.

Лидером списка по сей день остается приквел «Аватар», собравший 2,923 млрд долларов. На втором месте – «Мстители: Финал» (2,798 млрд). А замыкает тройку лидеров культовый «Титаник» (2,188 млрд).

Звезда «Аватара 2» призналась, что была уверена в провале фильма

Отметим, что раньше четвертую позицию занимала картина «Звездные войны: Пробуждение силы», вышедшая в 2015 году. Но в этом году она уступила место фильму Джеймса Кэмерона, которая уже седьмые выходные подряд удерживает первенство по сборам.

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