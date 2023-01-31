Лидером списка по сей день остается приквел «Аватар» , собравший 2,923 млрд долларов. На втором месте – «Мстители: Финал» (2,798 млрд). А замыкает тройку лидеров культовый «Титаник» (2,188 млрд).

Отметим, что раньше четвертую позицию занимала картина «Звездные войны: Пробуждение силы», вышедшая в 2015 году. Но в этом году она уступила место фильму Джеймса Кэмерона, которая уже седьмые выходные подряд удерживает первенство по сборам.