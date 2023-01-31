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1 час назад

5 главных триллеров 2023 года, которые ждут киноманы

Мира Маркина

2023 год обещает быть богатым на интригующие триллеры. Подробнее о картинах в этом жанре, которые, затаив дыхание, ждут киноманы по всему миру – в материале "Рамблера".

5 главных триллеров 2023 года, которые ждут киноманы
Фото: Кадр из фильма "Украденная личность"Кадр из фильма "Украденная личность"

"Украденная личность", 17 февраля

Кадр из фильма "Украденная личность"

Главная героиня теряет телефон, после чего сталкивается с угрозами незнакомца. Единственный, кто вызвался помочь жертве – мужчина, ремонтирующий технику. Вместе герои пытаются выяснить, кто намерен испортить девушке жизнь.

"Крик 6", 8 марта

Кадр из фильма "Крик 6"

Четверо выживших после череды убийств переезжают в Нью-Йорк, пытаясь начать новую жизнь. Однако серийный убийца следует за жертвами по пятам и не намерен оставлять их в покое.

"Переводчик", 21 апреля

В один из последних дней службы в Афганистане сержант Джон Кинли отправляется на задание с проводником Ахмедом. Группа героев попадает под обстрел, и только Джону с Ахмедом удается выжить. Однако за ними начинается погоня.

"Тихий садовник", 3 сентября

Кадр из фильма "Тихий садовник"

Садовник полностью посвящает себя любимому делу. Отчасти потому, что уход за садом отвлекает его от мыслей о многочисленных преступлениях, которые он совершил. Но кошмары все равно навещают его по ночам.

Номинант на "Оскар-2023" работает в кофейне

"Убийца"

Новая картина Дэвида Финчера повествует о наемном убийце, который решил оставить преступную деятельность из-за проснувшейся совести. Вот только клиенты героя не отстают от него и требуют все новых кровопролитий.

Фильмы,Переводчик,Убийца,Дэвид Финчер,
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