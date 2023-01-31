5 главных триллеров 2023 года, которые ждут киноманы

2023 год обещает быть богатым на интригующие триллеры. Подробнее о картинах в этом жанре, которые, затаив дыхание, ждут киноманы по всему миру – в материале "Рамблера".
Главная героиня теряет телефон, после чего сталкивается с угрозами незнакомца. Единственный, кто вызвался помочь жертве – мужчина, ремонтирующий технику. Вместе герои пытаются выяснить, кто намерен испортить девушке жизнь.
Четверо выживших после череды убийств переезжают в Нью-Йорк, пытаясь начать новую жизнь. Однако серийный убийца следует за жертвами по пятам и не намерен оставлять их в покое.
В один из последних дней службы в Афганистане сержант Джон Кинли отправляется на задание с проводником Ахмедом. Группа героев попадает под обстрел, и только Джону с Ахмедом удается выжить. Однако за ними начинается погоня.
Садовник полностью посвящает себя любимому делу. Отчасти потому, что уход за садом отвлекает его от мыслей о многочисленных преступлениях, которые он совершил. Но кошмары все равно навещают его по ночам.
Новая картина Дэвида Финчера повествует о наемном убийце, который решил оставить преступную деятельность из-за проснувшейся совести. Вот только клиенты героя не отстают от него и требуют все новых кровопролитий.