«Как приручить дракона» превратят в полнометражный фильм

Анимационному проекту хотят придать другой формат.
Известная анимационная франшиза «Как приручить дракона», выходящая с 2010 года, может стать полнометражным фильмом.
Как сообщают инсайдеры, студии DreamWorks Animation и Universal обсуждают планы о переносе приключений Иккинга и Беззубика на большой экран.
По некоторым данным, доверить написание сценария и съемки «полного метра хотят доверить режиссеру Дину ДеБлуа, который работал над первыми двумя мультфильмами.
О том, будет ли будущий фильм продолжением мультяшной истории или станет ремейком, пока ничего не сообщается.