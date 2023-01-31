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32 минуты назад

«Как приручить дракона» превратят в полнометражный фильм

Inc-News

Анимационному проекту хотят придать другой формат.

«Как приручить дракона» превратят в полнометражный фильм
Фото: Inc-NewsInc-News

Известная анимационная франшиза «Как приручить дракона», выходящая с 2010 года, может стать полнометражным фильмом.

Как сообщают инсайдеры, студии DreamWorks Animation и Universal обсуждают планы о переносе приключений Иккинга и Беззубика на большой экран.

По некоторым данным, доверить написание сценария и съемки «полного метра хотят доверить режиссеру Дину ДеБлуа, который работал над первыми двумя мультфильмами.

О том, будет ли будущий фильм продолжением мультяшной истории или станет ремейком, пока ничего не сообщается.

Фильмы,Как приручить дракона,Дин Деблуа,
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