«Как приручить дракона» превратят в полнометражный фильм

Анимационному проекту хотят придать другой формат.

Фото: Inc-News Inc-News

Известная анимационная франшиза «Как приручить дракона», выходящая с 2010 года, может стать полнометражным фильмом.

Как сообщают инсайдеры, студии DreamWorks Animation и Universal обсуждают планы о переносе приключений Иккинга и Беззубика на большой экран.

По некоторым данным, доверить написание сценария и съемки «полного метра хотят доверить режиссеру Дину ДеБлуа, который работал над первыми двумя мультфильмами.