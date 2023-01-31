Авторы хоррора о Винни Пухе анонсировали сиквел проекта

Авторы хоррора "Винни Пух: Кровь и мед" сообщили в официальном аккаунте проекта в Twitter, что у него появится сиквел.

"Больше крови. Больше меда. Друзья соберутся, чтобы отомстить", - говорится в сообщении.

Режиссер фильма Рис Фрейк-Уотерфилд несколько дней назад рассказал о планах снять вторую часть картины.

26 января состоялась премьера трейлера "Винни Пух: Кровь и мед". Согласно сюжету, голод сделал антропоморфных животных неуравновешенными и дикими существами с садистскими и извращенными наклонностями. Винни-Пух и Пятачок съели Иа-Иа и отправились устраивать кровавую резню.