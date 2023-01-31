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1 час назад

Выяснилось, кто сыграет Майкла Джексона в байопике

Катерина Саломе

Компания Lionsgate работает над созданием биографической ленты о жизни «Короля поп-музыки» Майкла Джексона. Режиссером проекта стал Антуан Фукуа. Об этом сообщает The Hollywood reporter.

Выяснилось, кто сыграет Майкла Джексона в байопике
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На сегодняшний день известно немного деталей о предстоящем фильме. Так, продюсерами байопика выступают Грэм Кинг, работавший также над Queen «Богемская рапсодия», Джон Бранк и Джон Макклейн.

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Главную роль в картине сыграет племянник музыканта Джаафар Джексон.Остальной актерский состав пока неизвестен.

Ранее мы писали о том, что Lionsgate нашла режиссера байопика о Майкле Джексоне.

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