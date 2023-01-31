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19 минут назад

Фильм «Вавилон» с Тоби Магуайром и Брэдом Питтом вышел в цифре

Чемпионат.com

31 января в онлайн-кинотеатрах состоялась премьера фильма «Вавилон» — новой картины Дэмьена Шазелла, режиссёра «Ла-Ла Ленд» и «Одержимости». Ленту можно посмотреть в различных цифровых стримингах, включая Amazon Prime.

Фильм «Вавилон» с Магуайром и Питтом вышел в цифре
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

За месяц проката в кинотеатрах «Вавилон» собрал всего $ 41 млн при бюджете примерно в $ 100 млн — это один из худших результатов для Брэда Питта, Марго Робби и Тоби Магуайра. На первые сборы повлияли сразу множество факторов: сильный антициклон в Северной Америке, прохладные отзывы от критиков и первых зрителей, а также мощная конкуренция в лице «Аватара: Путь воды». Кроме того, далеко не всем зрителям хотелось смотреть трёхчасовой фильм про Голливуд столетней давности.

Теперь кинокомпания Paramount Pictures надеется лишь на онлайн-сервисы, в которых лента может стать куда популярнее, чем в кинотеатрах. Впрочем, вряд ли студия сможет отбить все затраты на картину, ведь приблизительный бюджет фильма оценивается в $ 150 млн.

«Вавилон» рассказывает про уход эпохи немого кино — о падении многих голливудских звёзд, непомерных амбициях создателей фильмов и эпохе «необузданного нравственного упадка и разврата раннего Голливуда». Фильм затрагивает период в 27 лет — с 1925 по 1952 год.

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