Учитель рассказал, как идет работа над сказкой "Летучий корабль"

Сейчас снимается очень много сказок. И в "РГ" выходит статья на тему, какие именно сказочные фильмы сейчас готовятся к выходу на большой экран. Специально для нее эксклюзивный комментарий нашему обозревателю дал кинорежиссер Илья Учитель.

Фото: Российская Газета Актуальность Российская Газета Актуальность

Спросили его о том, как идет работа над сказкой "Летучий корабль".

Мы уже называли этот фильм в числе самых ожидаемых - он выйдет в прокат 1 января 2024 года. Картина отличается от известного мультфильма, хотя авторы говорят, что собираются в своем проекте сохранить лучшее, что есть в нем.

По сюжету фильма Царь собирается выдать замуж свою дочь Забаву за иностранца Поля. Но царевна хочет замуж за Ивана. И Иван строит летучий корабль, а помогают ему в этом обитатели волшебного леса. В фильме играют Полина Гагарина, Леонид Ярмольник, Федор Добронравов, Сергей Гармаш и другие.

Комментарий

Илья Учитель, режиссер: На данный момент съемки завершены, идет процесс монтажа. Картина сказочная, подразумевается огромное количество графики, в фильме практически нет кадров, где бы ее не было. Уже давно утверждены эскизы и концепты того, как будут выглядеть компьютерные персонажи, и сейчас начинается работа по анимированию. Также в ближайшее время мы приступаем к речевому озвучанию, в том числе и к финализации песен, которые прозвучат в фильме.