Порой нам просто необходимы истории со счастливым финалом. На просторах соцсетей такие сюжеты стали называть comfort content, то есть «контент, который помогает чувствовать себя лучше». Для кого-то источником положительных эмоций становятся фильмы, которые вы смотрели уже много раз, а для кого-то — просмотр легких романтических комедий или просто погружение в истории со счастливым концом. Делимся с вами 10 такими историями, если вам надоело в очередной раз пересматривать «Друзей».

Фото: Теории и практики Теории и практики

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Фэнни Флэг

Издательство: «Фантом Пресс», 1987 год

Эвелин Коуч — домохозяйка, ей 48 лет, и у нее кризис среднего возраста. Жизнь перестала ее интересовать, а все занятия превратились в рутину. Эвелин вынуждена навещать свою свекровь в доме престарелых, и незаметно для себя женщина начинает общаться с еще одной пожилой дамой по имени Нинни. Та рассказывает Эвелин о своей жизни в городке Полустанок и с каждой историей все сильнее заражает Эвелин своей любовью к жизни.

Издательство: «Альпина Young Adult», 2016 год

Элис пятнадцать, и она прирожденная писательница, такая же, как ее отец. Вот только к писательскому дару в их семье прилагается проклятие, и в случае Элис оно приобретает совершенно жуткие масштабы. Дело в том, что, если девушка не дописывает историю, ее герои выбираются со страниц рукописи и начинают сами творить свой финал. Об этом ее младший брат узнал при странных обстоятельствах, когда Элис пропала, а вместо нее в городе появилась очень похожая девушка, оказавшаяся героиней повести. Вместе с придуманными сестрой персонажами мальчик отправляется навстречу приключениям, чтобы найти свою Элис.

Издательство: «АСТ», 1975 год

Что бы вы сделали, окажись у вас в руках неприлично большая сумма денег? Попытались бы понять, откуда эти деньги взялись? Спрятали бы под матрас? Или пустились во все тяжкие? Именно перед этим выбором оказался главный герой романа Ирвина Шоу, который работал ночным портье и в свою смену нашел рядом с умершим постояльцем целый кофр денег. Недолго думая, Дуглас Граймс решает сбежать с деньгами в Европу, и… ему это удается. Вот только в ходе путешествия он узнает, что счастье не в деньгах.

Издательство: «Азбука», 1986 год

Сборник автобиографических рассказов из жизни самого Сергея Довлатова. Навсегда уезжая из СССР, он захватил с собой полупустой чемодан. Вещей там было немного, зато каждая связана с историей и навевает воспоминания. При чтении сборника складывается ощущение, что вы разговорились с человеком, случайно встреченным в аэропорту.

Издательство: «АСТ», 1982 год

Представьте, что вы читаете «Алису в Стране чудес», но Алисе за 30, и она мужчина со всеми признаками депрессии. Вместо Белого Кролика — друг-пришелец, вместо Безумного Шляпника — эксцентричный космический правитель, и в придачу ко всему депрессивный робот. Вся эта пестрая компания бороздит космос, пытаясь разобраться, в чем же заключается смысл жизни. История, созданная Дугласом Адамсом, ироничная, полная каламбуров, жестоко смеющаяся над современностью, остается актуальной и на сегодняшний день.

Фильмы со счастливым концом

«Стажер»

Год: 2015 Режиссер: Нэнси Мейерс

Бену 70 лет, он уже давно вышел на пенсию, дети выросли и ведут свою жизнь. Он уже успел объездить весь мир и вернулся из кругосветного путешествия в пустой дом с твердым намерением жить дальше несмотря ни на что. Поэтому он записывается в программу стажировок для пенсионеров и попадает в стартап, занимающийся модной одеждой. На первый взгляд кажется, что Бену там делать нечего, но вскоре вся команда понимает, как им не хватало старшего товарища.

«Блондинка в законе»

Год: 2001 Режиссер: Роберт Лукетич

Элль Вудс — красавица, председатель женского совета и настоящий инфлюенсер. Ее главная мечта — выйти замуж за своего парня, но тот неожиданно сообщает ей, что собирается поступить на юридический факультет, уйти в политику и жениться на «подходящей» девушке. Элль не собирается сдаваться, она тоже поступает на юридический с намерением вернуть возлюбленного, но со временем понимает, что в стенах университета она находит что-то большее — призвание.

«Лак для волос»

Год: 2005 Режиссер: Адам Шенкман

Фильм-мюзикл с рок-н-ролльными песнями рассказывает о девочке-подростке Трейси. Она полновата, ее родители живут далеко не в особняке (зато очень любят друг друга), а сама она не то чтобы популярна. Но это не мешает ей масштабно мечтать: больше всего Трейси хочет стать участницей популярного подросткового шоу, и благодаря ее смелости ей это удается, несмотря на все попытки руководства ей помешать.

«Хранитель времени»

Год: 2011 Режиссер: Мартин Скорсезе

Хьюго Мельес — сирота, живущий в Париже. Несмотря на юный возраст, он уже нашел дело всей своей жизни — он мечтает починить механическую куклу, которую сохранил его отец. Но он даже не представляет, что за простой куклой, напоминающей пришельца, скрывается целая эпоха французского кинематографа, а также множество историй любви.

«Билли Эллиот»

Год: 2000 Режиссер: Стивен Долдри