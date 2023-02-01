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1 час назад

Эмир Кустурица будет снимать фильмы по произведениям Гоголя

Мария Каткова

Сербский и югославский режиссер Эмир Кустурица рассказал о своих планах по съемке фильмов. Об этом сообщают "Известия".

Кустурица будет снимать фильмы по Гоголю
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Режиссер отметил, что хочет снять трилогию по произведениям Гоголя. Он отметил, что произведения этого писателя мощно выражают реалистичную литературу.

Также Кустурица сообщил, что уже выбрал произведения, которые хочет экранизировать. По его мнению, именно они отражают жизнь и характер людей тех времен.

Речь идет о трех повестях: «Коляске», «Сорочинской ярмарке» и «Повести о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем». «Мертвые души» Кустурица экранизировать отказался.

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Режиссер пообещал определиться и начать съемки в скором времени. Он также добавил, что у него обязательно получится хороший фильм, так как он снимает по Гоголю.

Ранее сообщалось, что «Аватар 2» стал четвертым самым кассовым фильмом в истории.

Фильмы,Эмир Кустурица,
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