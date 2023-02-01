Кустурица будет снимать фильмы по Гоголю

Сербский и югославский режиссер Эмир Кустурица рассказал о своих планах по съемке фильмов. Об этом сообщают "Известия".

Режиссер отметил, что хочет снять трилогию по произведениям Гоголя. Он отметил, что произведения этого писателя мощно выражают реалистичную литературу.

Также Кустурица сообщил, что уже выбрал произведения, которые хочет экранизировать. По его мнению, именно они отражают жизнь и характер людей тех времен.

Речь идет о трех повестях: «Коляске», «Сорочинской ярмарке» и «Повести о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем». «Мертвые души» Кустурица экранизировать отказался.