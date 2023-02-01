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40 минут назад

Hulu возродит мультсериал "Царь горы"

Газета.Ru

Анимационный сериал «Царь горы», который ранее транслировался на телеканале Fox, теперь будет выходить на стриминговом сервисе Hulu. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Hulu возродит мультсериал "Царь горы"
Фото: Газета.руГазета.ру

Создатели сериала Майк Джадж и Грег Дэниелс вернутся к работе над проектом. «Мы все так рады приветствовать возвращение Хэнка, Пегги и Бобби и увидеть, что они могут сказать о мире, в котором мы живем, и продолжить разговоры, которые мы начали много лет назад», — поделился Крейг Эрвич, президент ABC Entertainment, Hulu и Disney.

«Царь горы» транслировался 13 сезонов на телеканале Fox, начиная с 1997 года.

Фильмы,Грег Дэниелс,Майк Джадж,Walt Disney,
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