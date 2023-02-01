Hulu возродит мультсериал "Царь горы"

Анимационный сериал «Царь горы», который ранее транслировался на телеканале Fox, теперь будет выходить на стриминговом сервисе Hulu. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Создатели сериала Майк Джадж и Грег Дэниелс вернутся к работе над проектом. «Мы все так рады приветствовать возвращение Хэнка, Пегги и Бобби и увидеть, что они могут сказать о мире, в котором мы живем, и продолжить разговоры, которые мы начали много лет назад», — поделился Крейг Эрвич, президент ABC Entertainment, Hulu и Disney.