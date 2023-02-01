В Сети представлен первый постер «Форсажа 10»

В Сети появился первый постер проекта «Форсаж 10» (12+), который представила кинокомпания Universal Pictures. Кроме того, поклонники фильмов скоро увидят первый трейлер, а именно – 10 февраля.

Фото: FBM FBM

Новая часть американского семейного боевика появится в мировом прокате в мае текущего года. Напомним, что предыдущий фильм был представлен в 2021 году. Ленту оценили в 5,2 балла из 10 от пользователей IMDb, а также 5,7 из 10 от посетителей «Кинопоиска».