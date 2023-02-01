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48 минут назад

В Сети представлен первый постер «Форсажа 10»

FBM.ru

В Сети появился первый постер проекта «Форсаж 10» (12+), который представила кинокомпания Universal Pictures. Кроме того, поклонники фильмов скоро увидят первый трейлер, а именно – 10 февраля.

В Сети представлен первый постер «Форсажа 10»
Фото: FBMFBM

Новая часть американского семейного боевика появится в мировом прокате в мае текущего года. Напомним, что предыдущий фильм был представлен в 2021 году. Ленту оценили в 5,2 балла из 10 от пользователей IMDb, а также 5,7 из 10 от посетителей «Кинопоиска».

Актёр Вин Дизель, который является исполнителем одной из центральных ролей во франшизе «Форсаж», также показывал фотографию со съёмок новой части. На фото он показал персонажей Доминика Торетто, а также Мию Торетто.

Фильмы,Форсаж,
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