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3 часа назад

Джеймс Ганн представил первую фазу новой киновселенной DC «Боги и монстры»

FBM.ru

Глава DC Studios Джеймс Ганн поведал план по развитию новой киновселенной. Он анонсировал название первой главы —«Боги и Монстры», которая будет включать в себя перечень кинокартин и сериалов.

Джеймс Ганн представил первую фазу новой киновселенной DC «Боги и монстры»
Фото: FBM.ruFBM.ru

Так, в списке готовящихся проектов оказался фильм «Супермен. Наследие», который выйдет в мировой прокат в июле этого года. Следующим в перечне оказался проект «Авторитеты», который станет продолжением «Наследия» (16+). Мир узнает о новых супергероях.

Кроме того, запланирована киноадаптация комикса The Brave and the Bold, где появится новый Бэтмен. Также в будущем зрители увидят фильм «Супергёрл. Женщина завтрашнего дня» о кузине Супермена, Каре Зор-Эл и проект «Болотная тварь» — хоррор-триллер о происхождении персонажа.

В списке ещё есть сериалы «Монстры-коммандос» и «Уоллер» про Аманду Уоллер и её деятельности. А проект «Бустер Голд» расскажет зрителям о пришельце из будущего. Сериал «Фонари» планируется как проект с элементами «настоящего детектива». И ещё одним ожидаемым сериалом является «Затерянный рай», в рамках которого зрителям расскажут о событиях на острове амазонок Темискере до рождения Дианы, чудо-женщины.

Фильмы,Настоящий детектив,Джеймс Ганн,
18+
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