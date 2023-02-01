Джеймс Ганн представил первую фазу новой киновселенной DC «Боги и монстры»

Глава DC Studios Джеймс Ганн поведал план по развитию новой киновселенной. Он анонсировал название первой главы —«Боги и Монстры», которая будет включать в себя перечень кинокартин и сериалов.

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Так, в списке готовящихся проектов оказался фильм «Супермен. Наследие», который выйдет в мировой прокат в июле этого года. Следующим в перечне оказался проект «Авторитеты», который станет продолжением «Наследия» (16+). Мир узнает о новых супергероях.

Кроме того, запланирована киноадаптация комикса The Brave and the Bold, где появится новый Бэтмен. Также в будущем зрители увидят фильм «Супергёрл. Женщина завтрашнего дня» о кузине Супермена, Каре Зор-Эл и проект «Болотная тварь» — хоррор-триллер о происхождении персонажа.