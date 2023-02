Джеймс Ганн представил первую фазу новой киновселенной DC «Боги и монстры»

Кроме того, запланирована киноадаптация комикса The Brave and the Bold, где появится новый Бэтмен. Также в будущем зрители увидят фильм «Супергёрл. Женщина завтрашнего дня» о кузине Супермена, Каре Зор-Эл и проект «Болотная тварь» — хоррор-триллер о происхождении персонажа.