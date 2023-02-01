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2 часа назад

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Ридли Скоттом

Мира Маркина

Ридли Скотт – один из самых выдающихся режиссеров Великобритании. На счету 85-летнего кинематографиста десятки успешных картин в разных жанрах. Подробнее о фильмах, которые стоит увидеть, если вы только знакомитесь с Ридли Скоттом – в материале "Рамблера".

5 фильмов для знакомства с Ридли Скоттом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Чужой", 1979

Кадр из фильма "Чужой"

Действие фантастической картины разворачивается в далеком будущем. Грузовой космический корабль возвращается на Землю и перехватывает сигнал, исходящий с неизвестной планеты. В соответствии с инструкциями, экипаж должен найти и исследовать источник сигнала. Оказавшись на неизведанной планете, астронавты находят странные предметы, напоминающие коконы.

"Бегущий по лезвию", 1982

Кадр из фильма "Бегущий по лезвию"

В этой картине Скотт вновь заглянул в будущее – на этот раз в 2019 год. Полиция Лос-Анджелеса нанимает охотника на андроидов Рика Декарда для поиска группы репликантов, совершившей побег из космической колонии на Землю. Декарду дают задание: выяснить мотивы репликантов и уничтожить их.

"Тельма и Луиза", 1991

Кадр из фильма "Тельма и Луиза"

Луиза – официантка в ресторане быстрого питания, недовольная личной жизнью, ее подруга Тельма – домохозяйка, которой приходится потакать деспотичному мужу. В одночасье героини решают распрощаться с ненавистными мужчинами и прошлой жизнью и уехать, куда глаза глядят. Но по дороге девушкам придется совершить не одно преступление.

"Гладиатор", 2000

Кадр из фильма «Гладиатор»

Культовая историческая драма повествует о генерале Максимусе, военачальнике Римской империи. Отважный Максимус готов противостоять кому угодно, но его могущество гаснет, когда на арену выходят вероломные придворные интриги.

"Великолепная афера", 2003

Кадр из фильма "Великолепная афера"

Мошенники Рой и Фрэнк зарабатывают на жизнь, обманывая людей в сфере торговли. Однажды Рой выясняет, что у него есть дочка Анжела. Девушка узнает, чем отец зарабатывает на жизнь, и просит обучить ее тому же.

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