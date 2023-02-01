5 фильмов для знакомства с Ридли Скоттом

Ридли Скотт – один из самых выдающихся режиссеров Великобритании. На счету 85-летнего кинематографиста десятки успешных картин в разных жанрах. Подробнее о фильмах, которые стоит увидеть, если вы только знакомитесь с Ридли Скоттом – в материале "Рамблера".

"Чужой", 1979

Действие фантастической картины разворачивается в далеком будущем. Грузовой космический корабль возвращается на Землю и перехватывает сигнал, исходящий с неизвестной планеты. В соответствии с инструкциями, экипаж должен найти и исследовать источник сигнала. Оказавшись на неизведанной планете, астронавты находят странные предметы, напоминающие коконы.

"Бегущий по лезвию", 1982

В этой картине Скотт вновь заглянул в будущее – на этот раз в 2019 год. Полиция Лос-Анджелеса нанимает охотника на андроидов Рика Декарда для поиска группы репликантов, совершившей побег из космической колонии на Землю. Декарду дают задание: выяснить мотивы репликантов и уничтожить их.

"Тельма и Луиза", 1991

Кадр из фильма "Тельма и Луиза"

Луиза – официантка в ресторане быстрого питания, недовольная личной жизнью, ее подруга Тельма – домохозяйка, которой приходится потакать деспотичному мужу. В одночасье героини решают распрощаться с ненавистными мужчинами и прошлой жизнью и уехать, куда глаза глядят. Но по дороге девушкам придется совершить не одно преступление.

"Гладиатор", 2000

Культовая историческая драма повествует о генерале Максимусе, военачальнике Римской империи. Отважный Максимус готов противостоять кому угодно, но его могущество гаснет, когда на арену выходят вероломные придворные интриги.

"Великолепная афера", 2003