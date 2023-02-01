Какие картины снимались на киностудии «Мосфильм» в 1950-х годах

Особенно удачными для киностудии «Мосфильм» были 1957 и 1958 годы, в этот период вышли в прокат романтическая комедия Эльдара Рязанова «Девушка без адреса», трилогия Алексея Толстого «Хождение по мукам», фильм Михаила Калатозова «Летят журавли».

Фото: Главное архивное управление города Москвы Главное архивное управление города Москвы

25 февраля 1956 года состоялся знаменитый ХХ съезд Коммунистической партии СССР, на котором генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев объявил о развенчании культа личности Сталина. Генсек говорил в своем докладе о демократических основах социалистического общества, целях построения коммунизма и необходимости создания нового искусства. Кинематограф был провозглашен искусством, воздействующим на широкую публику, поэтому в этой сфере произошел ряд существенных изменений. И уже в 1958 году режиссер Григорий Александров, автор культовых комедий 1930-х годов «Веселые ребята» и «Волга, Волга», выступил с секретным докладом на XVI партийной конференции Киевского района города Москвы (район располагался по берегам Москва-реки и включал правительственную трассу от Кремля до Кунцева). Рассекреченная стенограмма этого партийного заседания, посвященного вопросам строительства линий метро и развитию советского кино, теперь хранится в Главархиве Москвы.

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Благодаря этому архивному документу можно узнать, как воспринимались новые кинопремьеры в социалистическом обществе тех лет и какие картины стали всеобщими фаворитами. Так, в ходе своего выступления режиссер Александров сообщал, что мощности отечественного кинопроизводства были увеличены в 15 раз, а за прошедший 1957 год в стране сняли 132 полнометражных картины. Эти достижения докладчик назвал успехом в развитии киноиндустрии.

Не только в стране, но и в мире советские фильмы покоряли зрителей. Картина «Высота» Александра Зархи получила главный приз на международном фестивале в Карловых Варах, а фильм Михаила Калатозова «Летят журавли» был удостоен «Золотой пальмовой ветви», то есть главной награды Каннского фестиваля – докладывал в выступлении режиссер. Кстати, французский режиссер Клод Леллуш назвал картину Калатозова своим «любимым фильмом и лучшим кино из России». А Татьяна Самойлова, исполнившая роль главной героини фильма Вероники, была удостоена на международном фестивале специального приза жюри «Апельсиновое дерево» как самая скромная и очаровательная актриса.

Вместе с тем, режиссер Александров отнес к успешным лентам такие картины, как «Девушка без адреса» Эльдара Рязанова и «Хождение по мукам» Григория Рошаля, а далее перешел к очевидным провалам киностудии за прошедший год.

Главархив

Резкую и бескомпромиссную оценку режиссера тогда получили картины «Тугой узел» Михаила Швейцера и «К Черному морю» Андрея Тутышкина. Григорий Александров говорил, что фильмы порочат честь советского человека, противоречат идеалам коммунистического строительства и недостойны того, чтобы их видел советский народ. А в качестве иллюстрации он привел эпиграмму комсомольцев, которые смотрели эти фильмы:

«Подобной дряни

Не было и нет,

Теперь, наверно никогда Мосфильму

Не восстановить свой авторитет».

В конце того выступления режиссер призвал коллег задуматься об идейном содержании своих фильмов и о «наступательном» пути советского кинематографа. Но, по словам Александрова, желаемого расцвета кинематографа невозможно было достичь, пока «мозги некоторых деятелей повернуты взад». Далее в выступлении режиссер говорил о победах социалистического искусства, которые должны были случится в будущем. На этой оптимистичной ноте Александров речь перед делегатами закончил.