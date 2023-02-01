Какие картины снимались на киностудии «Мосфильм» в 1950-х годах

Особенно удачными для киностудии «Мосфильм» были 1957 и 1958 годы, в этот период вышли в прокат романтическая комедия Эльдара Рязанова «Девушка без адреса», трилогия Алексея Толстого «Хождение по мукам», фильм Михаила Калатозова «Летят журавли».
25 февраля 1956 года состоялся знаменитый ХХ съезд Коммунистической партии СССР, на котором генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев объявил о развенчании культа личности Сталина. Генсек говорил в своем докладе о демократических основах социалистического общества, целях построения коммунизма и необходимости создания нового искусства. Кинематограф был провозглашен искусством, воздействующим на широкую публику, поэтому в этой сфере произошел ряд существенных изменений. И уже в 1958 году режиссер Григорий Александров, автор культовых комедий 1930-х годов «Веселые ребята» и «Волга, Волга», выступил с секретным докладом на XVI партийной конференции Киевского района города Москвы (район располагался по берегам Москва-реки и включал правительственную трассу от Кремля до Кунцева). Рассекреченная стенограмма этого партийного заседания, посвященного вопросам строительства линий метро и развитию советского кино, теперь хранится в Главархиве Москвы.
Благодаря этому архивному документу можно узнать, как воспринимались новые кинопремьеры в социалистическом обществе тех лет и какие картины стали всеобщими фаворитами. Так, в ходе своего выступления режиссер Александров сообщал, что мощности отечественного кинопроизводства были увеличены в 15 раз, а за прошедший 1957 год в стране сняли 132 полнометражных картины. Эти достижения докладчик назвал успехом в развитии киноиндустрии.
Не только в стране, но и в мире советские фильмы покоряли зрителей. Картина «Высота» Александра Зархи получила главный приз на международном фестивале в Карловых Варах, а фильм Михаила Калатозова «Летят журавли» был удостоен «Золотой пальмовой ветви», то есть главной награды Каннского фестиваля – докладывал в выступлении режиссер. Кстати, французский режиссер Клод Леллуш назвал картину Калатозова своим «любимым фильмом и лучшим кино из России». А Татьяна Самойлова, исполнившая роль главной героини фильма Вероники, была удостоена на международном фестивале специального приза жюри «Апельсиновое дерево» как самая скромная и очаровательная актриса.
Вместе с тем, режиссер Александров отнес к успешным лентам такие картины, как «Девушка без адреса» Эльдара Рязанова и «Хождение по мукам» Григория Рошаля, а далее перешел к очевидным провалам киностудии за прошедший год.
Резкую и бескомпромиссную оценку режиссера тогда получили картины «Тугой узел» Михаила Швейцера и «К Черному морю» Андрея Тутышкина. Григорий Александров говорил, что фильмы порочат честь советского человека, противоречат идеалам коммунистического строительства и недостойны того, чтобы их видел советский народ. А в качестве иллюстрации он привел эпиграмму комсомольцев, которые смотрели эти фильмы:
«Подобной дряни
Не было и нет,
Теперь, наверно никогда Мосфильму
Не восстановить свой авторитет».
В конце того выступления режиссер призвал коллег задуматься об идейном содержании своих фильмов и о «наступательном» пути советского кинематографа. Но, по словам Александрова, желаемого расцвета кинематографа невозможно было достичь, пока «мозги некоторых деятелей повернуты взад». Далее в выступлении режиссер говорил о победах социалистического искусства, которые должны были случится в будущем. На этой оптимистичной ноте Александров речь перед делегатами закончил.
Однако благодаря архивной стенограмме можно спустя более полувека составить рейтинг лучших советских фильмов тех лет. А с оригиналом упомянутого документа можно познакомится в читальном зале Главархива Москвы по адресу: Профсоюзная улица, дом 82. Фотоматериалы о творческом процессе на киностудии «Мосфильм» доступны для ознакомления в читальном зале аудиовизуальных источников Главархива по адресу: Международная улица, дом 10, корпус 4. Читальные залы открыты для посетителей по понедельникам с 9:30 до 16:30, по вторникам и четвергам — с 12:00 до 20:00, по пятницам — с 9:30 до 15:00.