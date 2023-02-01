«Дети понедельника»: как снимали популярную комедию конца 90-х

Эпоха 90-х – беспокойное время. В стране процветает криминал, люди часто получают зарплату не деньгами, а продуктами, многие не выдерживают глобальных потрясений и скатываются в алкоголизм. На фоне таких отнюдь не воодушевляющих декораций прославленная Алла Сурикова берется за новый амбициозный проект…

Фото: Мир24 Мир24

Режиссер хотела снять сентиментальную комедию о любви в духе старого советского кино. И у нее это получилось! В 1997 году на экраны вышла трогательная картина «Дети понедельника». В центре сюжета харизматичный предприниматель Дима Медякин, который не смог вовремя расплатиться с кредиторами, чудом остался жив после покушения и с горя начал выпивать. Его жена решила избавиться от надоевшего пьяницы и отвезла ничего не соображающего Медякина в деревню. Там незадачливого бизнесмена приютила родная сестра супруги – Лида. Когда-то у них с Димой был нежный роман, и теперь старые чувства оказываются для героя источником сил и стимулом для начала новой жизни.

Видео дня

Смотрите х/ф «Дети понедельника» 3 февраля в 21:40 и 4 февраля в 10:10 на телеканале «МИР».

Реальная история

Милый, добрый и душевный фильм родился из сценария Алексея Тимма. Причем появлению злободневного сюжета предшествовала целая драма из собственной биографии автора. Тимм не понаслышке знаком с проблемой алкоголизма – из постоянных запоев его с трудом вытащила любимая супруга. Чтобы отправить мужа на лечение к наркологу, женщина продала дорогие японские шторы. К счастью, эти старания не пропали даром.

Непростой период реабилитации прозаик перенес на страницы нового сочинения. Неудивительно, что поначалу эта история показалась Алле Суриковой слишком жесткой и прямолинейной. Однако после небольших правок и доработок текст приобрел более оптимистичный смысл. Режиссер пришла в восторг: вот та самая народная комедия, слегка наивная и немного сентиментальная – то, что нужно зрителю конца 90-х.

Подбор актеров

На главную роль в фильме Сурикова довольно быстро утвердила Игоря Скляра. «Я его вычислила. Мне нужен был именно такой обаятельный и шустрый – «полоцательный», как говорил Райкин, герой», – поделилась она в одном из интервью.

Вместе со Скляром в картине «засветилась» вся его семья. Жена Наталья Акимова и их сын Василий приехали навестить актера во время съемок. В итоге мальчику доверили запускать салют в одном из эпизодов, а супруге досталась небольшая роль в качестве работницы фабрики. Ее, кстати, решила озвучить сама режиссер.

А вот на роль Лиды исполнительницу нашли не сразу. Сначала пробы со Скляром проходила актриса Наталья Вдовина. Но позже Алла Сурикова настояла, чтобы в фильме снималась Ирина Розанова. Спустя время окажется, что режиссер не просто решила судьбу своей киношной героини, но и помогла устроить личную жизнь самой артистке.

Роман на съемках

Во время работы над фильмом Игорь Скляр неоднократно пытался добиться расположения своей партнерши по кадру. Он часто оказывал Розановой недвусмысленные знаки внимания. Однако девушка каждый раз тактично уклонялась от ухаживаний настойчивого поклонника. Впрочем, Ирине все же довелось обрести свое женское счастье на съемках этой картины – только не в лице Скляра, а с другим участником съемочной группы. Избранником красавицы стал оператор ленты Григорий Беленький.

«Я и раньше, конечно, знал артистку Розанову, – признавался он позже журналистам. – Но именно на картине Аллы Суриковой неожиданно, как искра, вспыхнуло мое чувство к Ире».

Влюбленные сыграли свадьбу вскоре после выхода фильма. Розанова и Беленький счастливо прожили в браке семь лет, а после развода бывшие супруги смогли сохранить дружеские отношения и даже стали соседями – поселились в одном доме, в одном подъезде, но на разных этажах.

Удивительные перевоплощения

Одно из самых ярких перевоплощений второго плана досталось актрисе Татьяне Кравченко. В «Детях понедельника» она блестяще сыграла провинциальную модницу Марго. На эту роль ее пригласила режиссер по рекомендации Ирины Розановой, с которой Кравченко дружила много лет.

Чтобы выдающиеся формы артистки смотрелись в кадре еще более привлекательно, в белье ей подложили несколько цыганских платков. Эффект превзошел ожидания! После выхода фильма на Кравченко посыпались предложения от других режиссеров.

Блеснуть актерским мастерством в лирической комедии удалось и Сергею Никоненко. Изначально Алла Сурикова представляла его в роли начальника цеха. Однако на пробах актер стал уговаривать режиссера дать ему роль побольше. После того, как Сергей примерил милицейскую фуражку, сомнения развеялись. Никоненко виртуозно перевоплотился в участкового Олега Карповича.

Еще немного интересных фактов

В одном из эпизодов в кадре со Скляром появляется молодой продавец алкоголя. Эту роль Алексей Елистратов сыграл, будучи студентом ГИТИСа. После выхода фильма парень ударился в музыкальную стезю и стал солистом группы «Revoльvers». И хотя сегодня он редко снимается в кино, его всегда можно услышать с экранов в самых известных голливудских картинах. Например, голосом Елизарова говорит Гарри Поттер и Фродо Беггинс.

Большинство сцен фильма было снято в Звенигороде. Этот город по праву считается одним из самых кинематографичных в стране. Начиная с 1930-х годов здесь проходили съемки примерно 150 картин. В их числе знаменитые ленты «Бег», «Борис Годунов», «Ларец Марии Медичи» и «Карьера Димы Горина».