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1 час назад

«Бэтмен» с Робертом Паттинсоном получит продолжение

Cq.ru

Джеймс Ганн, ставший одним из руководителей киновселенной DC, подтвердил продолжение «Бэтмена» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли. Подробностей сюжета пока нет, но уже известна дата выхода. Фильм выйдет 3 октября 2025 года под названием «Бэтмен. Часть 2». Всего ожидается три части.

«Бэтмен» с Робертом Паттинсоном получит продолжение
Фото: Cq.ruCq.ru

Сиквел Бэтмена продолжит историю первой части. Спин-офф сериал про Пингвина, который выйдет в течение 2023 года, должен сюжетно подвести зрителей к событиям нового фильма о Темном рыцаре.

По словам Ганна, «Бэтмен» Паттинсона войдет в отдельную вселенную DC Elseworlds, в которой также будут Джокер Хоакина Феникса и темнокожий Супермен. Кто исполнит роль последнего, пока неясно.

В основной киновселенной DC культовых героев сыграют другие актеры.

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