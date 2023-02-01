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1 час назад

Культуролог объяснила успех «Чебурашки» у российских зрителей

Российская Газета

Потребность в добрых и семейных историях - вот главные тренды, в которые попали авторы фильма "Чебурашка", уверена кандидат исторических наук, доцент кафедры социальной философии и этнологии Северо-Кавказского университета Валерия Нестерова. По ее мнению, фильм удачно взаимодействует с архетипичной памятью россиян.

Культуролог объяснила успех «Чебурашки» у россиян
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Союзмультфильм взял курс на советское наследие. Для чего? По всей видимости, это попытка познакомить детей с любимыми мультипликационными героями их родителей", – говорит ученый.

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Напомним, сюжет фильма построен вокруг новых приключений Чебурашки, который попал в приморский город из далекой апельсиновой рощи. На первом плане известные актеры: Сергей Гармаш, Полина Максимова, Федор Добронравов, Елена Яковлева, а самого главного героя, нарисованного компьютерной графикой, озвучивает Ольга Кузьмина.

По словам культуролога, Чебурашка в советском мультфильме играет роль некоего зеркала, отражающего душу советского человека. Он наивный, добрый, застенчивый, совершенно не гордый, творит деятельное добро вместе с Геной. В отличие от него, персонаж под названием «Чебурашка» в современном кино совершенно другой – зубастый, жутковатый зверек.

Валерия Нестерова подчеркивает, что в случае с адаптацией уже существующих историй крайне важна преемственность: если в фильме заявлены Чебурашка и Гена, то необходимо сохранять хотя бы знакомый зрителю характер персонажей и их поступки. В нашей ситуации аудитория видит лишь старое название новой картины, и общего между ними мало.

"Ажиотаж вокруг фильма объясняется тем, что создатели фильма попали в запрос аудитории. Людям сейчас хочется чего-то светлого, доброго, семейного. Сработала архетипичная, глубинная память нашего народа, иначе говоря, ностальгия", – делится эксперт Северо-Кавказского федерального университета Валерия Нестерова.

По ее мнению, первый фактор коммерческого успеха «Чебурашки» – ностальгия, в которую окунаются в первую очередь родители, когда ведут своих детей в кинотеатр. Второй же фактор состоит в том, что сегодня есть запрос на положительные образы героев. Это запрос внутренний, невербализированный, неосознанный.

Фильмы,Чебурашка,Федор Добронравов,Елена Яковлева,Полина Максимова,Сергей Гармаш,Ольга Кузьмина,
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