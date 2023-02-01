10 цитат из фильмов, которые не стоит говорить в реальной жизни

Любимые цитаты киногероев так и слетают с языка? Вас могут неправильно понять или не понять вовсе. Доказываем на примере 10 крылатых выражений, которые лучше держать при себе.

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«I’ll be back»

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Эта фраза понятна большинству россиян без перевода, ведь именно ее произносил Арнольд Шварценеггер в культовом «Терминаторе» задолго до эры стримингов. Фильмы распространялись тогда на кассетах, а выбор был невелик. Так что не знать первоисточник в те времена было проблематично. Если вы хотите вызвать у окружающих приступ ностальгии, смело пародируйте андроида Т-800. А нам кажется, олдскульные мемы в современном мире выглядят несколько нелепо.

«Жизнь как коробка конфет. Никогда не знаешь, что тебе достанется»

То, что в устах Форреста Гампа звучало как мудрость его мамы, в реальной жизни едва ли способно впечатлить собеседников. А вопросы вызовет наверняка. О каких конфетах идет речь? Старорежимном ассорти? К счастью, на современных работах шоколатье (и заводских станков) достаточно информации о начинке. В общем, метафора будет как минимум непонятна.

«Взболтать, но не смешивать»

Будем откровенны: мало кто способен выглядеть достойно на фоне безукоризненного агента Ее Величества Джеймса Бонда и его длинноногих избранниц. А если сравнение не в вашу пользу, то к чему эта фраза? Коктейль что взболтанный, что смешанный наверняка будет одинаковым на вкус. Отдельно заметим, если решите использовать цитату как шутку... Поберегите уши бармена — она ни разу не оригинальна.

«А вас я попрошу остаться!»

Нужно пригласить кого-то для личного разговора без лишних ушей — попросите человека задержаться. Ситуация и так достаточно стрессовая. Ну кто любит это загадочное «нам нужно серьезно поговорить», когда тема совершенно неизвестна? Крылатая фраза из фильма в таком случае не разрядит обстановку, а, наоборот, намекнет на некое предательство. К тому же будет непонятно, реально нужно остаться или это глупая шутка. Предлагаем оставить это высказывание герою «17 мгновений весны».

«Никто не идеален»

Во-первых, только продвинутые кинолюбители поймут вашу отсылку к фильму «В джазе только девушки». Во-вторых, исключительное обобщение звучит как попытка снять с себя ответственность. Разумеется, в любом разговоре бал правит контекст, и все же о чем эта фраза? Люди предпочитают понимать, что вы имеете в виду, а не теряться в догадках!

«Укуси меня пчела!»

Пока дети в очередной раз пересматривают популярный российский мультфильм, родители охотно подхватывают забавные фразочки смешариков, в том числе любимое ругательство Копатыча. Стоит ли говорить, что из уст взрослого человека это выражение прозвучит странновато? За любовь к мультикам не осуждаем, но лучше уж ругаться по-взрослому, чем стать объектом шуток, а то и получить прозвище в честь шарообразного героя!

«Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она просто красавица!»

Эту фразу ценители советского кинематографа до сих пор используют для похвалы, комплиментов и даже поздравлений. Спешим вас разочаровать, Комсомола больше не существует, а современные девушки охотнее послушают о своей уникальности, чем примерят подарочный набор стереотипов из «Кавказской пленницы».

«В конце концов, завтра другой день!»

Романтичные герои прошлого, включая Скарлетт О'Хару, легко могли сказать что-то подобное между делом. Если вы не героиня «Унесенных ветром», наверняка понимаете, «утро вечера мудренее» лишь отчасти. Надеяться, что наступление нового дня само по себе решит ваши проблемы, не стоит. Ведь можно уже сегодня поработать над тем, чтобы завтра не началось с головной боли.

«А в чем сила, брат?»

Нет ничего плохого в любви к Даниле Багрову и популярной картине о 90-х. И все же лихое десятилетие в прошлом. Цитирование кинолент «Брат» и «Брат 2» может вызвать неоднозначное впечатление: харизматичный главный герой был не в ладах с законом. Это, определенно, тот случай, когда простота хуже воровства. Воспевать культ «справедливой» силы в большинстве случаев будет абсолютно неуместно.

«Не читайте до обеда советских газет»