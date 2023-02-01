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25 минут назад

«Первый фильм был лишь вступлением»: Дейв Батиста — о «Дюне 2»

Чемпионат.com

Недавно актёр Дейв Батиста пообщался с журналистом издания Collider и поделился своими впечатлениями от работы над второй частью «Дюны», которую, как и первую часть, снял Дени Вильнёв.

«Первый фильм был лишь вступлением»: Батиста — о «Дюне 2»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам актёра, вторая часть получилась наиболее жестокой и напряжённой. При этом у персонажа Дейва, Глоссу Раббана, тоже будет более важная роль.

Первый фильм лишь вступлением. Во втором фильме происходит очень много всего. Он наиболее жестокий и напряжённый. Конечно, есть и абсурдный юмор, но в целом вторая часть намного насыщеннее. Моя роль тоже стала больше, как и роль Глосса Раббана.

Сюжет фильма посвятят Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей. К главным ролям вернутся все актёры из первой части. Новичками станут Флоренс Пью и Остин Батлер — они сыграют принцессу Ирулан Коррино и Фейд-Раута Харконнена соответственно.

Вторая часть «Дюны» выйдет 3 ноября этого года.

Фильмы,Дюна,Дени Вильнев,
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