Онлайн-кинотеатр START выложил короткий трейлер фильма "Бывшие. Happy End" и анонсировал дату интернет-премьеры - 9 февраля.
Это - полнометражное продолжение популярного сериала "Бывшие" с Любовью Аксёновой и Денисом Шведовым, которые вернутся к своим ролям. Сюжет развернётся через пять лет после последней серии и завершит историю сложных отношений героев.
Одновременно с финалом на сервисе выйдет и фильм о фильме.
В картине также снялись Эра Зиганшина, Наталья Рогожкина, Сергей Ланбамин, Анастасия Лапина, Петар Зекавица и другие.