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59 минут назад

У продолжения "Бывших" с Аксеновой и Шведовым появились трейлер и дата премьеры

Российская Газета

Онлайн-кинотеатр START выложил короткий трейлер фильма "Бывшие. Happy End" и анонсировал дату интернет-премьеры - 9 февраля.

Это - полнометражное продолжение популярного сериала "Бывшие" с Любовью Аксёновой и Денисом Шведовым, которые вернутся к своим ролям. Сюжет развернётся через пять лет после последней серии и завершит историю сложных отношений героев.

Одновременно с финалом на сервисе выйдет и фильм о фильме.

В картине также снялись Эра Зиганшина, Наталья Рогожкина, Сергей Ланбамин, Анастасия Лапина, Петар Зекавица и другие.

Фильмы,Видео,Бывшие,Эра Зиганшина,Анастасия Лапина,Наталья Рогожкина,Сергей Ланбамин,Любовь Аксенова,Денис Шведов,
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