"Один маленький ночной секрет" показали в Роттердаме

В программе Big Screen Competition 52-го Роттердамского кинофестиваля прошла мировая премьера фильма «Один маленький ночной секрет» Наталии Мещаниновой. Об этом сообщает mk.ru.

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Всего в программе было представлено 16 картин из Японии, Аргентины, Южной Кореи, Мексики, Дании, Португалии, Бельгии, Индии, Грузии. Это уже шестой фильм, который российская кинематографистка представляет в Роттердаме.

Картина «Один маленький ночной секрет» рассказывает о скрытом насилии внутри семьи. По сюжету картины, главная героиня, 14-летняя Мира, роль которой сыграла 17-летняя Тася Калинина, живет с матерью, отчимом и маленькой сестренкой. Девочке не нравится собственная внешность, ее домогается отчим (актер и муж Наталии Мещаниновой Степан Девонин), а мать «ничего не замечает».

Еще на стадии разработки «Один маленький ночной секрет» получил грант Хуберт Балс фонда, который совместно с Роттердамским фестивалем оказывает поддержку талантливым кинематографистам разных стран.