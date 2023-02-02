Лучшие фильмы февраля 2023 года

Есть повод сходить в кино.
В январе кинотеатры спасали «Чебурашка» и новинка Гая Ричи, а теперь их сменят другие классные фильмы. К тому же примечательных цифровых релизов тоже много. Собрали главные полнометражки февраля!
Дата выхода: 1 февраля.
Режиссёр: Райан Куглер.
В главных ролях: Летишиа Райт, Лупита Нионго, Данай Гурира и другие.
Жанр: фантастика, боевик, драма.
Где смотреть: Disney+.
«Чёрная пантера 2» — спорный фильм. К сюжету много вопросов, экшен слабый, графика не впечатляет. Но если ждёте новую фазу КВМ, нужно быть в теме. Всё-таки в «Ваканде навсегда» показали новую Пантеру, ввели важных персонажей и презентовали новую фракцию. Теперь всё это можно сделать дома.
Видео доступно на YouTube-канале Meloman Afisha. Права на видео принадлежат Disney.
Дата выхода: 2 февраля.
Режиссёр: Михаил Поляков.
В главных ролях: Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин и другие.
Жанр: комедия.
Где смотреть: в кинотеатрах.
В новой части «О чём говорят мужчины» герои снова исследуют глубины подсознания и отвечают на философские вопросы. Можно ли уволить лучшего друга, который плохо работает? Существует ли женская дружба? Как радоваться каждому дню? Сходите в кино и узнаете!
Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.
Дата выхода: 3 февраля.
Режиссёр: Бесс Вол.
В главных ролях: Ноэми Мерлан, Кит Харингтон, Мередит Хагнер и другие.
Жанр: триллер, драма.
Где смотреть: Apple TV+.
Кит Харрингтон готовится к сериалу про Джона Сноу через артхаусное кино. По сюжету молодая пара радуется жизни, но всё меняет рождение ребёнка. Мама вот-вот сойдёт с ума, а реальность трещит по швам.
Видео доступно на YouTube-канале Magnolia Pictures & Magnet Releasing. Права на видео принадлежат Apple TV+.
Дата выхода: 10 февраля.
Режиссёр: Алин Брош Маккенна.
В главных ролях: Риз Уизерспун, Эштон Кутчер, Уэсли Киммел и другие.
Жанр: мелодрама, комедия. Где смотреть: Netflix.
Романтическая комедия о парне, который любит лучшую подругу, но попал во френдзону. Чтобы просто быть рядом, он водит её по незнакомому городу и помогает заводить отношения. Признается ли персонаж Эштона Кутчера в чувствах? Разглядят ли в нём надёжного партнёра? Узнаем 10 февраля.
Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат Netflix.
Дата выхода: 10 февраля.
Режиссёр: Кайл Эдвард Болл.
В главных ролях: Джейми Хилл, Лукас Пол, Росс Пол и другие.
Жанр: ужасы. Где смотреть: Amazon Prime.
После фестивалей и проката «Скинамаринк» стал интернет-сенсацией. Сюжет рассказывает о детях, которые проснулись в изменившемся доме. Родители пропали, выходы запечатаны, а вокруг творится что-то жуткое. Многие оценили идею и назвали хоррор лучшим в ушедшем году.
Видео доступно на YouTube-канале Shudder. Права на видео принадлежат Amazon.
Дата выхода: 16 февраля.
Режиссёр: Рис Фрейк-Уотерфилд.
В главных ролях: Ричард Д. Майерс, Наташа Тосини, Эмбер Дойг-Торн и другие.
Жанр: ужасы. Где смотреть: в кинотеатрах.
Бюджетный хоррор про Винни-Пуха и Пятачка, которые выросли и стали маньяками. Всему виной Кристофер Робин: он забыл про друзей и давно их не навещал. Теперь подросток ответит за нанесённую обиду.
Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат ITN Studios.
Дата выхода: 17 февраля.
Режиссёр: Пейтон Рид.
В главных ролях: Пол Радд, Эванджелин Лилли, Джонатан Мэйджерс и другие. Жанр: боевик.
Где смотреть: в кинотеатрах.
Пятая фаза киновселенной Marvel запускается Человеком-муравьём, который лично столкнётся с главной угрозой мультивселенной — Кангом Завоевателем. Судя по трейлерам, Муравей даже поможет злодею в попытке исправить прошлое.
Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат Disney.
Дата выхода: 17 февраля.
Режиссёр: Бенджамин Карон.
В главных ролях: Себастиан Стэн, Джулианна Мур, Джон Литгоу и другие.
Жанр: драма.
Где смотреть: Apple TV+.
Драма о паре мошенников, которые дурачат богачей. Вот только одна из целей оказалась слишком умной и влиятельной. Выйдут ли жулики сухими из воды?
Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат Apple.
Дата выхода: 23 февраля.
Режиссёр: Флориан Зеллер.
В главных ролях: Хью Джекман, Энтони Хопкинс, Лора Дерн и другие. Жанр: драма.
Где смотреть: в кинотеатрах.
Герой Хью Джекмана счастлив в браке и растит маленького ребёнка. Но однажды на пороге появилась бывшая с сыном-подростком. Теперь герою нужно подружиться с мальчуганом и сохранить брак.
Видео доступно на YouTube-канале «КиноПроекТОР». Права на видео принадлежат Vertigo Média.
Дата выхода: 23 февраля. Режиссёр: Янь Цзя.
В главных ролях: Джеки Чан, Элейн Чжун, Этан Жуань и другие.
Жанр: фэнтези, боевик, комедия.
Где смотреть: в кинотеатрах.
В Китае фэнтези вышло ещё в 2019 году, но до наших кинотеатров доберётся только 23 февраля. Судя по отзывам, фильм проходной. Хотя если скучаете по Джеки Чану, обратите на него внимание.
Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат iQiyi.