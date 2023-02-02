Лучшие фильмы февраля 2023 года

Есть повод сходить в кино.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В январе кинотеатры спасали «Чебурашка» и новинка Гая Ричи, а теперь их сменят другие классные фильмы. К тому же примечательных цифровых релизов тоже много. Собрали главные полнометражки февраля!

Видео дня

«Чёрная пантера: Ваканда навеки»

Дата выхода: 1 февраля.

В главных ролях: Летишиа Райт, Лупита Нионго, Данай Гурира и другие.

Жанр: фантастика, боевик, драма.

Где смотреть: Disney+.

«Чёрная пантера 2» — спорный фильм. К сюжету много вопросов, экшен слабый, графика не впечатляет. Но если ждёте новую фазу КВМ, нужно быть в теме. Всё-таки в «Ваканде навсегда» показали новую Пантеру, ввели важных персонажей и презентовали новую фракцию. Теперь всё это можно сделать дома.

Видео доступно на YouTube-канале Meloman Afisha. Права на видео принадлежат Disney.

«О чём говорят мужчины. Простые удовольствия»

Дата выхода: 2 февраля.

Жанр: комедия.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В новой части «О чём говорят мужчины» герои снова исследуют глубины подсознания и отвечают на философские вопросы. Можно ли уволить лучшего друга, который плохо работает? Существует ли женская дружба? Как радоваться каждому дню? Сходите в кино и узнаете!

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

«Малышка Руби»

Дата выхода: 3 февраля.

Режиссёр: Бесс Вол.

В главных ролях: Ноэми Мерлан, Кит Харингтон, Мередит Хагнер и другие.

Жанр: триллер, драма.

Где смотреть: Apple TV+.

Кит Харрингтон готовится к сериалу про Джона Сноу через артхаусное кино. По сюжету молодая пара радуется жизни, но всё меняет рождение ребёнка. Мама вот-вот сойдёт с ума, а реальность трещит по швам.

Видео доступно на YouTube-канале Magnolia Pictures & Magnet Releasing. Права на видео принадлежат Apple TV+.

«К тебе или ко мне»

Дата выхода: 10 февраля.

Режиссёр: Алин Брош Маккенна.

В главных ролях: Риз Уизерспун, Эштон Кутчер, Уэсли Киммел и другие.

Жанр: мелодрама, комедия. Где смотреть: Netflix.

Романтическая комедия о парне, который любит лучшую подругу, но попал во френдзону. Чтобы просто быть рядом, он водит её по незнакомому городу и помогает заводить отношения. Признается ли персонаж Эштона Кутчера в чувствах? Разглядят ли в нём надёжного партнёра? Узнаем 10 февраля.

Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат Netflix.

«Скинамаринк»

Дата выхода: 10 февраля.

Режиссёр: Кайл Эдвард Болл.

В главных ролях: Джейми Хилл, Лукас Пол, Росс Пол и другие.

Жанр: ужасы. Где смотреть: Amazon Prime.

После фестивалей и проката «Скинамаринк» стал интернет-сенсацией. Сюжет рассказывает о детях, которые проснулись в изменившемся доме. Родители пропали, выходы запечатаны, а вокруг творится что-то жуткое. Многие оценили идею и назвали хоррор лучшим в ушедшем году.

Видео доступно на YouTube-канале Shudder. Права на видео принадлежат Amazon.

«Винни-Пух: Кровь и мёд»

Дата выхода: 16 февраля.

Режиссёр: Рис Фрейк-Уотерфилд.

В главных ролях: Ричард Д. Майерс, Наташа Тосини, Эмбер Дойг-Торн и другие.

Жанр: ужасы. Где смотреть: в кинотеатрах.

Бюджетный хоррор про Винни-Пуха и Пятачка, которые выросли и стали маньяками. Всему виной Кристофер Робин: он забыл про друзей и давно их не навещал. Теперь подросток ответит за нанесённую обиду.

Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат ITN Studios.

«Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Дата выхода: 17 февраля.

Режиссёр: Пейтон Рид.

В главных ролях: Пол Радд, Эванджелин Лилли, Джонатан Мэйджерс и другие. Жанр: боевик.

Где смотреть: в кинотеатрах.

Пятая фаза киновселенной Marvel запускается Человеком-муравьём, который лично столкнётся с главной угрозой мультивселенной — Кангом Завоевателем. Судя по трейлерам, Муравей даже поможет злодею в попытке исправить прошлое.

Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат Disney.

«Аферисты»

Дата выхода: 17 февраля.

Режиссёр: Бенджамин Карон.

В главных ролях: Себастиан Стэн, Джулианна Мур, Джон Литгоу и другие.

Жанр: драма.

Где смотреть: Apple TV+.

Драма о паре мошенников, которые дурачат богачей. Вот только одна из целей оказалась слишком умной и влиятельной. Выйдут ли жулики сухими из воды?

Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат Apple.

«Сын»

Дата выхода: 23 февраля.

Режиссёр: Флориан Зеллер.

Где смотреть: в кинотеатрах.

Герой Хью Джекмана счастлив в браке и растит маленького ребёнка. Но однажды на пороге появилась бывшая с сыном-подростком. Теперь герою нужно подружиться с мальчуганом и сохранить брак.

Видео доступно на YouTube-канале «КиноПроекТОР». Права на видео принадлежат Vertigo Média.

«Рыцарь теней»

Дата выхода: 23 февраля. Режиссёр: Янь Цзя.

В главных ролях: Джеки Чан, Элейн Чжун, Этан Жуань и другие.

Жанр: фэнтези, боевик, комедия.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В Китае фэнтези вышло ещё в 2019 году, но до наших кинотеатров доберётся только 23 февраля. Судя по отзывам, фильм проходной. Хотя если скучаете по Джеки Чану, обратите на него внимание.