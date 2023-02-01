Актриса и юмористка Ольга Картункова исполнит главную роль в комедийном сериале «Сеструха».
«Сложнее всего на съемках мне давался сленг – я ведь играю надзирателя в тюрьме. Я не могла запомнить некоторые слова и как кого называть. Если честно, не ожидала, что с этим возникнут трудности. Я в предвкушении и страхе одновременно от реакции зрителей», — заявила Картункова.
По сюжету она играет надзирателя в тюрьме, однако ее брата (Антон Богданов) внезапно сажают в тюрьму на три месяца. На это время он решает передать бизнес своей сестре, которой придется сменить привычную работу тюремщика на кресло директора московского ночного клуба.
Ранее Картункова призналась, что не стала отвечать согласием на предложение выйти замуж.