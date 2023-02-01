«Сложнее всего на съемках мне давался сленг – я ведь играю надзирателя в тюрьме. Я не могла запомнить некоторые слова и как кого называть. Если честно, не ожидала, что с этим возникнут трудности. Я в предвкушении и страхе одновременно от реакции зрителей», — заявила Картункова.