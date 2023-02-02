Что смотреть в кино и онлайн

На этой неделе выходит продолжение разговорной комедии от "Квартета И", испанская драма о противостоянии города и деревни и напряженная мелодрама о любовном треугольнике из Швеции. Также зрителей ждет психологический сериал с Кириллом Кяро, возвращение фильма Вима Вендерса и документальный сериал о собаке, ставшей миллионером.

Фото: ТАСС ТАСС

"О чем говорят мужчины. Простые удовольствия"

Видео дня

Можно посмотреть в кино с 2 февраля

Участники "Квартета И" подготовили новую часть комедийной франшизы, выросшей из спектакля "Разговор мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках". В течение трех фильмов Леша (Леонид Барац), Слава (Ростислав Хаит), Саша (Александр Демидов) и Камиль (Камиль Ларин) успели съездить на концерт любимых рок-музыкантов, сбежать в Санкт-Петербург от московской суеты, обзавестись семьями, любовницами и поговорить обо всем на свете. В четвертом эпизоде друзья возвращаются не только в столицу, но и в далекое, как теперь кажется, прошлое, где трава зеленее, а мир еще не знает о пандемии ковида, то есть в 2019 год. Чтобы вжиться в роли и попытаться воспроизвести наивные мечты и надежды того времени, актеры пересматривали хронику прошлых лет.

Встретившись субботним утром, чтобы выпить шампанского, друзья отправляются в новое путешествие по глубинам мужского сознания. Леша пытается понять, существует ли на свете такое явление, как женская дружба. Слава вспоминает первую любовь, хотя, может быть, она все-таки была не первой. Камиль мучается вопросом, можно ли уволить лучшего друга, а Саша горюет о потере отца и размышляет об умении жить и радоваться каждому дню. В общем, герои точно не упустят возможность поговорить обо всем происходящем, в том числе об откровенных фото в соцсетях, вкручивании лампочек и о том, что такое чевапчичи.

"Хищники"

Можно посмотреть в кино с 2 февраля

Персонажи фильма именитого испанского режиссера Родриго Сорогойена ("Прости нас, господи", "Королевство") — семейная пара Антуан и Ольга — делают то, о чем мечтают многие городские жители: переезжают подальше от суеты и поближе к природе, в деревню. Правда, местные им не рады, поэтому не спешат принять городских снобов в свои тесные круги. Антуан и в особенности Ольга не нравятся своим непосредственным соседям, братьям Анта, которые видят в новоприбывших воплощение всего того, что они ненавидят. Сорогойен сталкивает противоположности: лубок и урбанизм, мужское и женское.

Сюжет фильма основан на реальных событиях, при этом режиссер не привносил в действие слишком много деталей, чтобы показать универсальность истории. "Я не хотел рассказывать определенную историю конкретных людей. Она меня очень вдохновила, и я хотел показать, что такая ситуация может произойти где угодно и с кем угодно", — подчеркивает Сорогойен.

"Сожги все мои письма"

Можно посмотреть в кино с 2 февраля

Многослойная, запутанная драма шведского режиссера Бьерна Рунге ("Жена", "И наступит завтра") основана на одноименном романе Алекса Шульмана, который, в свою очередь, вырос из событий, происходивших в действительности.

Действие картины развивается в нескольких временных периодах. Успешный литератор Алекс (Сверрир Гуднасон из "Борг/Макинрой") подвержен приступам неконтролируемой ярости, и это не просто психическая проблема, а родовое проклятие, которое передается мужчинам его семьи из поколения в поколение. Пытаясь разобраться в причинах своего гнева, он обращается к детству и воспоминаниям о деде, писателе Свене Стольпе (Билл Скарсгард). У деда Алекса всю жизнь были очень непростые отношения с женой Карин (Аста Аугуст), которая изменяла ему с литературным соперником Улофом Лагеркранцем (Густав Линд). Однако это не тривиальный любовный треугольник — чем больше Алекс погружается в глубины памяти, тем больше понимает, что у его бабушки был секрет.

"Гнев"

Можно посмотреть в кино с 2 февраля

Дебютная художественная картина опытной документалистки Марии Ивановой-Сурае, которая сняла более сотни фильмов и программ для российского телевидения, а также ленту о сирийских беженцах "Бежать от войны".

Психологическая драма рассказывает о молодой ливанке Иде (Манал Исса), которая переезжает из деревни в большой город и влюбляется в европейца Ганса (Орельен Шоссаж). Новый возлюбленный Иды, пользуясь неопытностью девушки, начинает ей манипулировать. Он заставляет Иду отказаться от всех ее ценностей и прошлого. Однако ее связь с корнями и воля оказываются сильнее хитрости парня. Лента снималась на французском и арабском языках. При этом производством картины с ливанской стороны занималась компания Nė à Beyrouth, которая работала над созданием фильма Надин Лабаки "Капернаум", участвовавшего в Каннском фестивале и номинированного на премию "Оскар".

"Один настоящий день"

Можно посмотреть в кино с 2 февраля

Криминальная картина Георгия Шенгелия рассказывает о циничном следователе Капитонове (Евгений Ткачук), который готов очень далеко зайти ради достижения своих целей. Однако в его жизни случается событие, которое отрезвляет героя и показывает его действия в новой перспективе. В тот момент, когда ему нужно совершить самый ужасный из своих поступков, следователю не хватает сил это сделать: с одной стороны, он может добиться успеха и построить блестящую карьеру, с другой — может потерять все, вплоть до собственной жизни. В фильме также снялись Петр Федоров и Александр Робак.

"Небо над Берлином"

Можно посмотреть в кино с 2 февраля

Одна из самых известных работ классика мирового кино Вима Вендерса. В фильме режиссеру удалось запечатлеть особое чувство, которое возникает у путешественника, приезжающего в Берлин. Вендерс снимал картину по возвращении в Германию после долгого перерыва — он иммигрировал в США, где выпустил "Париж, Техас", получил за него "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля и через восемь лет вернулся на родину.

Фильм рассказывает о двух ангелах, Дамиэле (Бруно Ганц) и Кассиэле (Отто Зандер), которые спускаются на Землю, чтобы понаблюдать за жизнью простых смертных и, слушая их мысли, понять, каково это быть человеком. Ангелы ходят по городу, спускаются в библиотеки и кафе, наблюдают за всем происходящим с крыш небоскребов. Они видят много горя, радости, любви и трагедий, которые им не дано прочувствовать самим. Во время одного из таких познавательных походов Дамиэль встречает акробатку цирка Марион (Сольвейг Доммартин) и влюбляется. Он начинает думать о том, каково любить земную женщину, ходить по квартире в халате, завтракать и размышлять о предстоящем дне. Ради этого Дамиэль решает отречься от мира бессмертных.

"Я жил вдали от Германии в течение восьми лет. После такого длительного отсутствия мне приходилось заново открывать свою родину. Это фильм о том, как это происходило, как я заново строил взаимоотношения с Германией и своим детством. Фильм был сделан без сценария, примерно так, как пишут поэмы. Он был построен на инстинкте и не имел сюжета", — рассказывает Вендерс.

"Комплекс бога"

Можно посмотреть на KION с 3 февраля

Кажется, телевидение никогда не устанет от историй про психологов и психиатров. "Менталист", "Обмани меня", "Охотники за разумом", "Психиатр по соседству", "Терапия" — можно вспомнить очень много сериалов на тему психологии. На отечественном телевидении примеров тоже достаточно — роль неординарного врача, сражающегося с ментальными расстройствами, на себя примеряли Максим Матвеев в "Триггере", Константин Богомолов в "Психе", Кирилл Пирогов в "Переговорщике" и вот теперь Кирилл Кяро в "Комплексе бога".

По сюжету успешный бизнесмен Владимир (Даниил Страхов), одержимый навязчивыми мыслями, обращается к талантливому психиатру Алексею, который, несмотря на опасные порывы пациента, обещает сохранять врачебную тайну. В то же время у известного пациента Константина (Шамиль Хаматов) пропадает маленькая дочь, и у Алексея есть все основания подозревать, что в ее пропаже виноват Владимир. Он сообщает об этом следователю (Михаил Тройник) и сталкивается с последствиями своего решения. Сценарий сериала написала Алена Званцова ("Норвег", "Оттепель"), а режиссером стала Флюза Фархшатова ("О чем говорят мужчины. Продолжение").

"Герои сценаристки Алены Званцовой неоднозначны и лишены клише. Таких героев интересно изучать, а материал — скрупулезно разбирать, чтобы в каждой строчке найти скрытый смысл. Кроме того, я был рад погрузиться в такую серьезную, глубокую историю вместе с режиссером Флюзой Фархшатовой. Сериал "Комплекс бога" расскажет о дружбе и предательстве, о страхах и смелости, о вине и о презумпции невиновности", — отмечает Кирилл Кяро.

"Миллионы Гюнтера"

Можно посмотреть на Netflix с 1 февраля

Что делать, если ваш босс — немецкая овчарка? И не простая, а самая богатая в мире собака. В 90-х годах немецкая графиня Карлотта Либенштайн оставила все свое состояние — около $80 млн — своему любимому псу Гюнтеру III. У графини не осталось наследников, поэтому нажитые богатства достались ее питомцу. Затем сын Гюнтера III, Гюнтер IV, унаследовал деньги от своего отца, и сейчас его состояние насчитывает около $400 млн.