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1 час назад

Зрители Ближнего Востока смогут увидеть "Чебурашку"

Inc-News

В прокат фильм выйдет уже в марте.

Семейный блокбастер "Чебурашка" оказался успешным в России, и теперь фильм выходит на новые рубежи. Картина, снятая режиссером Дмитрием Дьяченко, вскоре выйдет на экраны в странах Ближнего Востока.

Председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева заявила, что фильм "Чебурашка" выйдет в прокат на Ближнем Востоке в марте, передает ТАСС.

В российском прокате фильм, начиная с 1 января 2023 года, собрал 5,8 миллиарда рублей, что сделало его самым успешным фильмом за всю историю. Фильм студии Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра START, созданный в сотрудничестве с киностудией "Союзмультфильм", телеканалами "Россия 1" (Всероссийская государственная телерадиокомпания) и "СТС" при поддержке Фонда кино, смог превзойти предыдущий рекорд по кассовым сборам фильма Клима Шипенко "Холоп" и Джеймса Кэмерона "Аватар".

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