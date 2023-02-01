Зрители Ближнего Востока смогут увидеть "Чебурашку"

Семейный блокбастер "Чебурашка" оказался успешным в России, и теперь фильм выходит на новые рубежи. Картина, снятая режиссером Дмитрием Дьяченко , вскоре выйдет на экраны в странах Ближнего Востока.

В российском прокате фильм, начиная с 1 января 2023 года, собрал 5,8 миллиарда рублей, что сделало его самым успешным фильмом за всю историю. Фильм студии Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра START, созданный в сотрудничестве с киностудией "Союзмультфильм", телеканалами "Россия 1" (Всероссийская государственная телерадиокомпания) и "СТС" при поддержке Фонда кино, смог превзойти предыдущий рекорд по кассовым сборам фильма Клима Шипенко "Холоп" и Джеймса Кэмерона "Аватар".