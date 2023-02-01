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38 минут назад

Кевин Спейси возвращается: что можно посмотреть в феврале

Российская Газета

Онлайн-кинотеатр Okko рассказал о своих февральских новинках.

Кевин Спейси возвращается: что можно посмотреть в феврале
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Уже доступные первые серии комедий "Открывай, полиция!" и "Экипаж 314", мини-сериала о хите проката "Чебурашка. История новогоднего чуда", все эпизоды документалки "Мавроди. Миф и человек", ещё одной документалки "Эскобар: Сын за отца" и шведской спортивной драмы "Договорняк", а также "хичкоковский" франко-бельгийско-швейцарский номинант Венецианского фестиваля "Двойной обман Мадлен Коллинз",

Вскоре в фильмотеке сервиса появятся: "Клипмейкеры" Григория Константинопольского, вестерн "Отзвуки прошлого" с Николасом Кейджем, польская фантастическая драма с Алеком Утгоффом "Снега больше не будет", российский психологический триллер F20, фильм по сериалу "Бывшие" с Аксёновой и Шведовым, мультфильм "Иван Царевич и Серый Волк 5", биографический сериал "Шаляпин", мелодрама "Очаровывая мужские сердца", франко-бельгийская приключенческая лента с Катрин Денёв "Сокровища джунглей", "Шеф под прикрытием" с Ольгой Куриленко, "Человек, который нарисовал Бога" с Кевином Спейси, франко-швейцарское роуд-муви "Этому быть!", южнокорейский сериал "Список покупок убийцы", американские триллеры "Монстр в лесу" и "Фальсификатор", байопик об аргентинской певице Джильде с Наталией Орейро, итальянский семейный фильм "Мой тигр".

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