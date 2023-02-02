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2 часа назад

Кадр дня: сколько на самом деле стоило колье из «Титаника»

Мария Кимакович

Пожалуй, одной из самых эффектных и знаменитых сцен в фильме Джеймса Кэмерона «Титаник» стал эпизод, в котором Джек рисует Роуз. Главная героиня абсолютно обнажена. На ней красуется лишь прекрасный кулон с крупным синим бриллиантом «Сердце океана». Сколько же стоило на самом деле уникальное украшение?

Кадр дня: сколько на самом деле стоило колье из «Титаника»
Фото: Кадр из фильма «Титаник»Кадр из фильма «Титаник»

Читайте в материале «Рамблера».

Начнем с того, что синий бриллиант вовсе бриллиантом и не был. Украшение для съемок было создано ювелирами из белого золота, усыпанного фианитами, а вместо крупного бриллианта в оправу был вставлен синий танзанит, обрамленный цирконием.

Кадр из фильма «Титаник»

Стоимость «Сердца океана», появившегося в фильме, составила $10 000. Несмотря на столь небольшую по ювелирным меркам цену, кулон получился весьма эффектным и стал одним из самых известных украшений мирового кинематографа.

Кадр дня: какую сцену из «Властелина колец» смыло в реку

Кстати, после успеха «Титаника» ювелиры создали еще один кулон «Сердце океана». В нем уже была использована платина, в оправу вставили цейлонский сапфир в 171 карат, а все украшение инкрустировали 103 бриллиантами. Кулон продали на аукционе за $1 400 000.

Фильмы,Титаник,Джеймс Кэмерон,
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